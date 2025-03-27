反制罷團 國民黨出示民調稱5成花蓮選民反對罷免傅崐萁

國民黨公布民調指出，花蓮縣選區有高達5成左右的受訪者反對罷免傅崐萁（見圖），同時約半數民眾不支持大罷免。（資料照）

2025/03/27 14:43

〔記者施曉光／台北報導〕「反共護台大聯盟」今日公布民調結果指稱立法院國民黨團總召傅崐萁罷免案，如果進入第三階段投票，同意罷免比例佔32.7%，高於不同意罷免的22.8%，為了反制，國民黨也公布民調指出，花蓮縣選區有高達5成左右的受訪者反對罷免傅崐萁，同時約半數民眾不支持大罷免。

國民黨表示，民進黨不僅惡意發動大罷免，製造社會對峙，還利用司法手段意圖營造寒蟬效應，製造社會不安，民調結果顯示民進黨發動的大罷免根本毫無民意認同，只是為了政黨私利的政治鬥爭行徑。

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國民黨指出，根據該黨委託「風傳媒」調查結果，多數花蓮選民並不認同民進黨惡罷行徑，針對「立院民進黨團總召柯建銘號召民眾罷免藍營35席立委」，高達49.4%受訪者表示不支持，僅25.3%表示支持，當詢問「同不同意罷免花蓮縣民投票選出的傅崐萁立委？」有47.6%花蓮縣民表達不同意，同意者僅33.5%。

國民黨並指出，根據這份民調結果，花蓮民眾對於傅崐萁推動財劃法修正案的滿意度，有高達63.5%的人滿意，不滿意者只有22.9%，此外，有關現任花蓮縣長徐榛蔚的施政滿意度，62.8%受訪者表示滿意，僅26.6%表達不滿意。

國民黨表示，「艾普羅公司」的調查結果也趨向一致，該份民調顯示對於民進黨發動大罷免，花蓮縣有55.5%的人不支持，支持者僅22.5%，至於傅崐萁罷免案，也有50.6%的人不同意，同意者僅33.9%，對於傅崐萁表現的滿意度，60.4%的人感到滿意，僅25.9%不滿意，對於徐榛蔚的施政表現滿意度，有62.9%表示滿意，僅23.9%不滿意。

國民黨指出，「風傳媒」的調查是於3月16日至18日間，以電腦輔助電話訪問方式進行，共計完訪1069人，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0%；「艾普羅公司」的調查於3月10日至12日間，以電腦輔助電話訪問方式進行，共完訪1072 人，在95%的信心水準下，抽樣誤為±3.0%。

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