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    「警察人員人事條例」覆議案遭臨時抽換？ 行政院：不清楚

    提高退休警消的退休所得替代率80%的「警察人員人事條例」今年1月三讀通過，全國公務人員協會前理事長李來希、警眷關懷協會理事長游毓蘭在臉書爆料指，行政院今（27）日本來要提覆議。對此，行政院發言人李慧芝說，行政院會的議程是昨天下午才正式公開，不清楚消息來源。（圖擷取自李來希臉書）

    提高退休警消的退休所得替代率80%的「警察人員人事條例」今年1月三讀通過，全國公務人員協會前理事長李來希、警眷關懷協會理事長游毓蘭在臉書爆料指，行政院今（27）日本來要提覆議。對此，行政院發言人李慧芝說，行政院會的議程是昨天下午才正式公開，不清楚消息來源。（圖擷取自李來希臉書）

    2025/03/27 13:44

    〔記者鍾麗華／台北報導〕提高退休警消的退休所得替代率80%的「警察人員人事條例」今年1月三讀通過，全國公務人員協會前理事長李來希、警眷關懷協會理事長游毓蘭在臉書爆料指，行政院今（27）日本來要提覆議。對此，行政院發言人李慧芝說，行政院會的議程是昨天下午才正式公開，不清楚消息來源。

    李來希與游毓蘭貼出今天行政院的議程，原列出「警察人員人事條例」的覆議案，不過，今天實際的議程並未有此案。游毓蘭說，今天的行政院會將對攸關警消退休所得替代率提出覆議，即使明知這個覆議會被國會多數民意否決，他們還是要送、而且還會送釋憲。

    對此，李慧芝表示，針對「警察人員人事條例」，行政院是在3月24日收到此案，現還在持續研議合法合憲的救濟管道；行政院會的議程是昨天下午才正式公開，不清楚消息來源。

    由於行政院認為立法院通過的法律案有窒礙難行時，於該案送達行政院10日內，移請立法院覆議，由行政院必須在4月2日前提出「警察人員人事條例」覆議案，對於是否加開臨時院會處理？李慧芝表示，還在持續研議合法合憲救濟方式，有做出決定的話一定會對外做說明。

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