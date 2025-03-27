反惡罷、反廢死 桃園國民黨團力挺6席黨籍立委

桃園市議會國民黨黨團召開記者會力挺6席立委，強調「反惡罷、反廢死」。（記者謝武雄攝）

2025/03/27 14:17

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會國民黨團今召開「反惡罷、反廢死」記者會，總召林政賢強調，民進黨議員、公民團體發動罷免6席黨籍立委，引起藍營基層群情激憤，要求藍營動員反制罷免民進黨市議員，黨部為了地方和諧，決定暫緩處理，但是黨團堅決反對仇恨式罷免，呼籲綠營適可而止。

林政賢表示，民進黨以仇恨方式動員罷免，讓政黨之間的和諧蕩然無存，原本選民投下神聖一票選舉立委，任期應該是4年，但是民進黨為了在國會能變成多數，竟然發動無差別式罷免立委，激化地方對立，這種惡罷毫無正當性，凸顯綠營政治報復及輸不起心態。

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林政賢指出，修改的財劃法讓桃園市1年增加259億元經費，挹注市府財政，對桃園市未來建設發展，具有實質性的助益，相較民進黨只為了反對而反對，如今要罷免為地方打拚的優質立委，呼籲支持桃園市持續建設、發展市民，拒絕綠營把罷免當作政治報復手段行為。

林政賢、副總召陳美梅表示，今年立法院通過總預算為歷年最高，為了罷免正當性，民進黨政府卻說無錢可用，各個部會紛紛哭窮賣慘，以「騙騙騙」方式造謠抹黑，以「騙術治國」進行全台瘋狂大惡罷，選輸就翻桌，野蠻又惡質。

副總召舒翠玲痛批民進黨選輸不肯認輸，在國會不斷杯葛，過去1年，賴清德沒有為人民做過1件福國利民之事，呼籲人民站出來，支持國會正常運作；議員詹江村譴責，民進黨開了不好先例，無理罷免立委；議員梁為超抨擊，過去1年國會亂亂亂，罷免立委理由荒唐可笑，堅決反惡罷。

至於剴剴案所引發的虐童議題，黨團重申反廢死立場，反對民進黨透過大法官釋憲，完成了實質廢死，支持黨中央虐童無期徒刑或死刑主張及推動反實質廢死公投案。

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