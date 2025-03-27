越來越好用！台灣護照今年再進步1名 林佳龍允續提升護照便利性

外交部長林佳龍今日於臉書發文表示，「台灣護照越來越好用！」，相較於台灣免簽證即可前往139個國家，中國護照僅能免簽前往80個國家。（資料照）

2025/03/27 13:56

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣在「亨利護照指數」（Henley Passport Index）的排名今年再度進步一名。外交部長林佳龍今（27）日於臉書發文表示，「台灣護照越來越好用！」，相較於台灣免簽證即可前往139個國家，中國護照僅能免簽前往80個國家；他也承諾，外交部會持續提升台灣護照在國際的便利性。

「亨利護照指數」近期公布最新護照排名，台灣獲得第34名，比起2024年的第35名，前進一名。

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林佳龍指出，依據亨利護照指數，持有台灣護照無需簽證就可以前往139個國家；相反的，中國護照只名列60名，僅能免簽前往80個國家。

林佳龍認為，近年來台灣的國際地位愈來愈重要，而國人在海外觀光旅遊，也展現極高的國民素質，讓更多國家歡迎台人到訪，進而提供免簽證、落地簽證或電子簽證等便利措施，例如去年泰國就給予台灣護照免簽優惠。

林佳龍也說，美國、南韓、澳洲、義大利、德國、新加坡及馬來西亞等國家提供台灣人自動通關服務，讓國人可以有更多時間體驗異國文化的美好。

林佳龍強調，「台灣要繼續擁抱世界！」，外交部會持續努力與各國洽談免簽措施，並爭取更多國家基於互惠開放國人使用自動通關（e-Gate），持續提升台灣護照在國際的便利性，讓國人可以一本護照全球「走透透」。

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