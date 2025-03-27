為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    石碇、坪林行動治理 侯友宜：加強偏鄉加壓抽水站及自來水工程進度

    新北市長侯友宜參加石碇及坪林區行動治理。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜參加石碇及坪林區行動治理。（記者翁聿煌攝）

    2025/03/27 13:16

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜27日率領市府團隊前往石碇區及坪林區座談，侯友宜表示，有關偏鄉地區加壓抽水站、污水系統，以及道路鋪設與停車空間等問題，市府會加緊作業腳步，妥善照顧每一位市民朋友。

    侯友宜談到，行動治理座談其實就是回顧、檢視各項市政推動的進度，待未來財劃法通過，不論預算多寡，會將經費運用在基礎建設上，另外在整個生態旅遊的推廣，以及災後復建上，希望中央地方一條心，把事情做到位，讓偏鄉地區發展能夠更好。

    石碇區有里長提出，永安里塗潭道路，路燈管線下地工程案，因該路段擁有天然落羽松景觀，且為通往千島湖重要幹道之一，希望市府能夠盡快將路燈線地下化，養工處說明，本案已於3月中旬現勘，除路燈線外，尚有有線電視架空線，後續公所將會同業者共同下地分擔經費。

    坪林區里長關心，坪林全區自來水工程進度，水利局表示，將持續爭取中央對偏鄉無自來水地區延管案的重視，惟部分案件因涉及土地同意書取得問題需要克服，在自來水管線建設未完成之前，目前先以鑿井、改善水源源頭來因應用水需求，2023年至2024年間已完成14案鑿井及4案地面水之簡易自來水工程。

    新北市長侯友宜參加石碇及坪林區行動治理。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜參加石碇及坪林區行動治理。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播