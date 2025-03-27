石碇、坪林行動治理 侯友宜：加強偏鄉加壓抽水站及自來水工程進度

新北市長侯友宜參加石碇及坪林區行動治理。（記者翁聿煌攝）

2025/03/27 13:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜27日率領市府團隊前往石碇區及坪林區座談，侯友宜表示，有關偏鄉地區加壓抽水站、污水系統，以及道路鋪設與停車空間等問題，市府會加緊作業腳步，妥善照顧每一位市民朋友。

侯友宜談到，行動治理座談其實就是回顧、檢視各項市政推動的進度，待未來財劃法通過，不論預算多寡，會將經費運用在基礎建設上，另外在整個生態旅遊的推廣，以及災後復建上，希望中央地方一條心，把事情做到位，讓偏鄉地區發展能夠更好。

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石碇區有里長提出，永安里塗潭道路，路燈管線下地工程案，因該路段擁有天然落羽松景觀，且為通往千島湖重要幹道之一，希望市府能夠盡快將路燈線地下化，養工處說明，本案已於3月中旬現勘，除路燈線外，尚有有線電視架空線，後續公所將會同業者共同下地分擔經費。

坪林區里長關心，坪林全區自來水工程進度，水利局表示，將持續爭取中央對偏鄉無自來水地區延管案的重視，惟部分案件因涉及土地同意書取得問題需要克服，在自來水管線建設未完成之前，目前先以鑿井、改善水源源頭來因應用水需求，2023年至2024年間已完成14案鑿井及4案地面水之簡易自來水工程。

新北市長侯友宜參加石碇及坪林區行動治理。（記者翁聿煌攝）

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