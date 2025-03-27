竹縣罷藍2團今起加入民主胖卡巡迴全縣 籲人民勇敢站出來

全民大罷免第二階段連署邁入第三週，為加速連署書突破萬份，民進黨新竹縣黨部與兩罷團攜手合作，今（27）日啟動一輛民主胖卡，將巡迴全縣13鄉鎮市。（記者廖雪茹攝）

2025/03/27 14:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣第一、第二選區立委罷免案的第二階段連署邁入第三週，為加速連署書突破萬份，民進黨多名竹北市民代表除了到宅服務，新竹縣黨部更與兩罷團攜手合作，今（27）日啟動一輛民主胖卡，將巡迴全縣13鄉鎮市設置行動連署站，並在市場、夜市等地快閃，提供全國35區罷免案都可簽署的服務，以方便鄉親參與，也邀請更多年輕人主動勇敢地站出來。

民進黨新竹縣議員歐陽霆、竹北市民代表曾玉菱、邵啟月、陳禹同、范格菱與一區罷免徐欣瑩領銜人余筱菁、二區罷免林思銘領銜人謝婷婷，今早在竹北天后宮前廣場宣布這項合作行動，齊聲高呼「每一張連署書都極為重要，缺一不可！」

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歐陽霆表示，中央黨部已宣布，全國各縣市黨部與黨公職服務處轉為民主連署站，協助大罷免；昨日中常會更宣布啟動第二階段「人民是頭家」下鄉宣講活動，1個月內深入全台各地方擴大舉辦300場的政策宣講會。為加速罷免，縣黨部主委鄭朝方指示全縣黨公職與新竹縣兩罷團攜手合作，並推出民主胖卡巡迴新竹縣。

歐陽霆說，黨中央期望黨籍議員能協助完成2022年當選票數百分之30的連署書目標。他在本屆的當選票數為4441張，過去兩週已快達成1300份的目標。

余筱菁表示，一區的範圍廣大分散，「除舊汰欣」團隊不畏風雨在大街小巷宣講及收取連署書，卻屢遭地方機關、國民黨黨工及不明人士驅趕，租借場地被刁難，旗幟看板更屢遭破壞，對此她已報案追究責任。她強調，罷免是憲法賦予人民的基本權利，與一般政治活動不同；感謝民進黨新竹縣黨部支援民主胖卡，團隊將藉重該車來突破徐欣瑩、國民黨設下的重重阻礙。

謝婷婷表示，進入二階以來面臨諸多挑戰，時間緊迫，「撕除惡銘」團隊除了每天應對各種危機，更挖空心思想策略，如志工開始學折氣球，期在公園連署站能讓爸媽有空簽連署書。罷免活動是多方合作之下的公民運動，她感謝民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方提供民主胖卡，歐陽霆議員協助提供器材與設計支援，為罷免活動增添戰力，更感謝所有熱心參與的志工和民意代表們。

目前，一區連署書已收集5000份，二區則是收集7000份，但距離3萬多份的目標還有一大段距離。罷免程序需要2次連署與一次投票，兩罷團領銜人共同呼籲縣民積極參與，並廣邀親朋好友共同連署，才能成功罷免不適任的立委。

民主胖卡提供全國35區罷免案都可簽署的服務，民進黨新竹縣議員歐陽霆（由右至左）、竹縣二區罷免林思銘領銜人謝婷婷與一區罷免徐欣瑩領銜人余筱菁，呼籲縣民勇敢站出來。（記者廖雪茹攝）

民主胖卡將巡迴新竹縣13鄉鎮市，所到之處就是行動連署站。（記者廖雪茹攝）

一區罷免徐欣瑩領銜人余筱菁（右）表示，一區的範圍廣大分散，「除舊汰欣」團隊不畏風雨在大街小巷宣講及收取連署書，旗幟看板卻屢遭破壞，對此她已報案追究責任。 （記者廖雪茹攝）

民主胖卡將巡迴新竹縣13鄉鎮市設置行動連署站，並在市場、夜市等地快閃，以方便鄉親參與，也邀請更多年輕人主動勇敢地站出來。 （記者廖雪茹攝）

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