鼓吹武統戰爭應立專法管制？ 吳思瑤：禁止暴力言論舉世皆然

立法院民進黨團幹事長吳思瑤今指出，在台灣的每個人都享有言論自由，但言論自由不是沒有邊界，禁止鼓吹仇恨、暴力、戰爭言論更是舉世皆然。（記者陳政宇攝）

2025/03/27 12:59

〔記者陳政宇／台北報導〕中配網紅「亞亞在台灣」劉振亞因涉武統言論遭移民署廢止居留許可，外界關注如何管制鼓吹戰爭或武統言論，法務部次長徐錫祥昨表示有學者建議設立專法。立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（27日）指出，在台灣的每個人都享有言論自由，但言論自由不是沒有邊界，禁止鼓吹仇恨、暴力、戰爭言論更是舉世皆然。

對於鼓吹戰爭及武統言論，徐錫祥昨指出，相關規定散見在很多法律中，法務部刑修小組之前有開會，學者意見是希望成立專法，至於要立專法、或是修刑法，法務部會廣泛蒐集各界意見，也會基於言論自由和公共利益做最好的決定。此外，中研院士陳培哲等75名學者，則發表「捍衛台灣民主法治與和平安全」聯合聲明，稱台灣的言論自由空間遭快速壓縮，並呼籲政府懸崖勒馬。

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對此，吳思瑤今天受訪表示，她尚未看到草案的討論及相關內容，目前不方便評論；但在台灣，每個人都享有言論自由，但言論自由不是沒有邊界，不代表可以無法無天。

吳思瑤強調，鼓吹仇恨、暴力、戰爭的言論都不應該被縱容，這不只是法所不許，也是做為一個人不應當存在的偏激觀念，這不只是台灣國內法治，也是國際的普世價值。

吳進一步說明，根據《公民與政治權利國際公約》相關規範，除了確保全人類的言論自由和表意自由，也明定該有的法規限制，只要涉及鼓吹戰爭、暴力、傷害他人、種族仇恨及歧視等，都應當要用法來明定、予以禁止，舉世皆然，台灣是自由法治的國家，更是與國際接軌的國家。

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