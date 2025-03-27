立委批等不到新版委員提名名單 NCC：屬行政院職權

陳崇樹強調，NCC委員提名屬行政院職權，NCC在此過程中沒有角色。（記者林志怡攝）

2025/03/27 12:52

〔記者林志怡／台北報導〕去年「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」修法通過迄今，NCC委員人數仍不足半數，導致多項業務停擺，朝野立委今日關心新版NCC委員提名名單進度。對此NCC代理主委陳崇樹強調，NCC委員提名屬行政院職權，NCC在此過程中沒有角色，相信主事長官都了解委員不足對於產業的影響。

陳崇樹今日赴立法院交通委員會業務報告並備質詢，民進黨立委陳素月質詢時提到，行政院去年4月30日就曾將NCC委員提名名單送至立法院，國民黨立委程序委員會中主張暫緩列案，名單遭阻擋多達7次，後續眾多立法院擴權法案，也影響NCC委員提名名單提送。

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此外，陳素月認為，以現有組織法來說，若藍白立委沒在去年11月15日聯手修改NCC組織法，也不會導致前代理主委翁柏宗無法延任、NCC委員人數不足，她並不樂見目前NCC無法組成委員會，進而影響民眾權益的情況。

國民黨立委洪孟楷則指出，去年11月28日行政院曾稱「緊鑼密鼓」準備NCC委員提名名單，本以為已積極、加速辦理，但迄今已經4個月過去，名單仍未從行政院送進立法院，最近委員人數不足半數，導致廣電換照停擺，陳崇樹作為代理主委應關心相關進度。

國民黨立委廖先翔則認為，大家對「緊鑼密鼓」4個字的理解不同，詢問NCC是否曾主動表達業務困難等情況？對此陳崇樹僅表示，NCC委員提名屬於行政院長職權，他不清楚行政院是否送出名單，但曾私下在行政體系內曾與長官反映，相信主事的長官都了解這類情況對於產業的影響。

國民黨立委黃健豪質詢則指出，依據「國家通訊傳播委員會委員會議議事要點」，NCC委員會由全體委員組成，但「未依法就任委員或就任後出缺者，不計入委員總額」，NCC委員會人數不足一事，應可適用此一條文解套，讓NCC委員會正常運作，脫離癱瘓狀態。

但陳崇樹強調，根據行政院94年的立法說明，委員人數半數是以「全體總額」的「7人」計算，這是取得共識、認知後，通過並一貫採取的處理作法，就是法定總額，而黃所提的議事要點，法律位階屬行政規則，與母法有所牴觸時，子法無效，該檢討的行政規則會再行檢討。

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