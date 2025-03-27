港澳人士來台擬增「長期居留」 陸委會：已在台居留港人會有配套

台港經濟文化合作策進會26日與陸委會、台灣大學共同舉辦「僑生畢業留台工作 評點制暨相關政策說明會」，吸引港澳及僑外生約130人參加。（圖由策進會提供）

2025/03/27 12:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕因應中共統戰滲透，賴清德總統日前宣布，港澳人士來台定居、居留等相關制度，將增列「長期居留」規定。陸委會港澳蒙藏處官員在一場座談會說明，具體內容需進一步協調，對於已在台居留的港澳人士，基於信賴保護原則，政府會有相應的配套措施。

台港經濟文化合作策進會26日與陸委會、台灣大學共同舉辦「僑生畢業留台工作 評點制暨相關政策說明會」，吸引港澳及僑外生約130人參加，陸委會港澳蒙藏處副處長魏淑娟、內政部移民署、勞動部勞動力發展署、Talent Taiwan國際人才服務及延攬中心代表共同出席。

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魏淑娟表示，港澳及僑外生在台灣接受優質的高教培育，具備專業知識，熟悉台灣語言文化及社會民情，擁有國際視野，是台灣產業發展及全球佈局所需延攬的人才，政府近年積極推出許多友善及便利政策，歡迎學生畢業留台發展。

魏淑娟指出，為協助港澳生做好銜接職涯的準備，陸委會及策進會去年與各大學合作，於北、中、南各地舉辦7場評點制講座，獲得熱烈迴響，今年將持續辦理，幫助港澳生瞭解畢業留台發展路徑，善用政府資源做好職涯規劃與準備。

台灣大學副學務長蔡沛學說，提升國際競爭力是各國的目標，面對少子化浪潮，培育具有國際視野及專業能力的人才，也是政府持續推動留才攬才新政策的努力方向。

蔡沛學提及，據統計，有超過6成的僑外生都希望留台工作，非常感謝政府相關機關及策進會到場說明實用資訊，幫助同學能根據自身的需要獲得相應的解答。

此外，有與會港澳學員關心增設「長期居留」規定的影響，魏淑娟說，針對增設長期居留制度，具體的內容需要相關機關進一步討論協調，政府會積極進行社會溝通，蒐集相關意見。

她強調，對於已經在台居留的港澳人士，基於信賴保護原則，政府會有相應的配套措施維護相關權益。策進會表示，港澳學生及在台港澳民眾，如有就學就業、在台生活、申請居留定居等相關問題，可利用「台港服務交流辦公室」諮詢專線（02-2700-3199）或透過策進會官網填寫諮詢事項，會有專人提供服務。

策進會規劃於4月份推出「港澳生畢業留台就創業座談會」及「關懷港澳人士居留定居座談會」等多項活動，相關資訊可參考策進會官網。

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