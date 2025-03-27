柯案檢察官被列「台獨打手」 吳思瑤：中國伸手介入台灣法治

民進黨團幹事長吳思瑤強調，台灣是獨立國家，檢察官卻因偵辦柯案就被中共追殺，證明中國的本質是政治干預司法，還想長臂管轄、伸手介入台灣法治。（記者陳政宇攝）

2025/03/27 12:15

〔記者陳政宇／台北報導〕中國國台辦昨發布「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，被舉報的名單赫見偵辦前民眾黨主席柯文哲案件的台北地檢署檢察官林俊言、林俊廷。對此，同樣入列的立法院民進黨團幹事長吳思瑤今（27日）強調，台灣是獨立國家，檢察官卻因偵辦柯案就被中共追殺，證明中國的本質是政治干預司法，還想長臂管轄、伸手介入台灣法治。

國台辦發言人陳斌華聲稱，截至26日下午5時，共收到323封檢舉，被舉報人員包括「台灣地區內政主管部門負責人」劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、「台獨網紅」溫子渝、陳柏源等。

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對此，吳思瑤今受訪表示，在台灣還能享有言論自由、問政自由，但為台灣權益發聲的「台派」，卻被中國列為黑名單，更突顯台灣的自由、以及中國的不自由。

吳思瑤說，她之所以能被國台辦列為追殺的黑名單，一定是因為她做對很多事、說對很多話，更說出中共不敢面對的真相，她會持續努力做對的事、說對的話，就算中國再將她列為其他幾10個黑名單，「我都沒再怕」。

吳思瑤指出，她除了被國台辦列為黑名單，同時也被國民黨列為頭號眼中釘、被國民黨惡罷及亂罷，但這都不會影響她的問政專業及對台北市北投、天母的付出，若下次榮登台獨頑固份子，「我請點心、飲料」。

對於檢察官也被列為「台獨打手」，吳思瑤直言，中國透過自嗨式的黑名單，把不喜歡的人視為眼中釘，這也凸顯中國想要長臂管轄，想干擾台灣內政、更想把手伸進台灣的法治，其政治意圖非常清楚；但台灣是言論自由及主權獨立的國家，公正獨立辦案的檢察官，有人因偵辦柯文哲案件就被國台辦追殺、列為黑名單，這證明中國的本質是政治可以干預司法。

吳思瑤呼籲，中國不要搞錯方向，沒有權力限制台灣任何公權力的伸張，更無權把手伸進台灣的司法體系；可兩相對照的是，八旗文化總編輯富察在台灣出版、進行言論自由，卻在中國未經正當程序審判就被定罪，顯見中國自己司法不公、不透明。

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