馬治薇收中國錢參選判刑 律師稱未修法不能視為「境外敵對勢力」

前民眾黨桃園市黨部發言人馬治薇（右）被控涉收受中國資金參選立委，一審桃園地院僅依違反個資法判刑8月。左為馬的律師陳麗玲。（記者楊國文攝）

2025/03/27 13:04

〔記者楊國文／台北報導〕民眾黨前桃園市黨部發言人馬治薇去年以無黨籍身分競選桃園市第一選區立委，被檢調指控接受中國對台工作單位人員資助相當105萬元的美元、虛擬貨幣參選，還提供我國官員等秘密資料給對方，桃園地檢署依違反國家安全法、反滲透法、個人資料保護法起訴，桃園地院僅依個資法判8月，其餘無罪；上訴後，高檢署追加馬治薇另涉違反政治獻金法，高等法院今開庭，馬治薇坦承違反個資法，但認為一審判過重，檢方其他指控為無理由。

高院審理此案採不公開審理；庭後，馬治薇的律師陳麗玲陪同下受訪指出，高檢署追加馬治薇政治獻金法，但未提出任何證據，對被訴違反個資法部份，馬治薇認罪，但沒有前科，司法實務中，通常都會被判處可以易科罰金的刑度，一審卻判8個月，判刑明顯太重，因此提起上訴。

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陳麗玲也強調，針對被起訴違反國家安全法和反滲透法的部份，馬治薇未犯罪，因此這些都不是所謂的「境外敵對勢力」，「在我國還沒有修法之前，都不能將中國大陸視為『境外敵對勢力』」。

陳麗玲認為，現在都透過認知戰的主張，「將中國大陸視為境外敵對勢力」，反問「立委沈伯洋收受美國的資金是否也是受到『境外敵對勢力』的滲透」？陳麗玲說：「當賴清德總統故意挑起兩岸兩岸對立的時候，百姓只有邁向戰爭、武力統一的可能，我們才認為沒有言論自由，不能透過政治黑手來干預司法，讓司法成為打壓的工具，正告民進黨政府，不要透過司法，打壓無辜的人。」

檢方起訴指出，馬治薇先於2023年4月初赴中國結識對台工作單位人員，雙方商議由馬治薇提供我國政治情報以換取資助，隨後於2023年4月、5月間起多次前往中國，並分別收受對方由基金會出資提供資助美金1萬元及5000元，再於同年10月間、12月間，多次前往中國與對方會面，隨後利用虛擬通貨隱密特性，收取泰達幣（USDT）8306元、1106元、9910元，共折合約新台幣105萬元。

另，馬治薇於選舉期間提供我國「中央各機關國會聯絡名冊」（內含總統府、監察院、考試院、行政院、國家安全會議、國家安全局等行政機關及情治單位之相關職稱、姓名、聯絡電話等資訊）等公務秘密文書，並受對方有關選舉活動之指示，參與公職人員選舉競選行為。

檢方認為馬治薇所為已違反個人資料保護法第41條非法蒐集處理利用個人資料、反滲透法第4條第2項之受滲透來源資助為參與競選行為，及國家安全法第7條第2項之為境外敵對勢力交付公務上應秘密之文書等罪嫌，去年起訴馬治薇，建請法院判刑3年8月、併科罰金200萬元。

桃園地院認定馬治薇違反個資法，判刑8月，未扣案犯罪所得應沒收；至於馬治薇被起訴違反國安法、反滲透法部分，桃園地院認為，因她提供給對岸組織的國會聯絡名冊文件並非政府核定的機密，而情治單位人員名片等則屬當事人同意公開之資訊，且無證據可認定對岸滲透來源組織為境外敵對勢力的政黨，或其他訴求政治目的的組織、團體或其派遣的人，因此判決無罪。全案上訴高等法院。

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