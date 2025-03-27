「全社會防衛韌性實地演練」登場！蕭美琴偕各國使節觀摩應變中心開設

全社會防衛韌性委員會27日舉辦「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」，副總統蕭美琴、AIT處長谷立言及在台外國使節一同視導。（記者塗建榮攝）

2025/03/27 12:45

〔記者方瑋立／台北報導〕總統府首場「全社會防衛韌性委員會實地演練」今（27）日在台南登場，副總統蕭美琴率全社會防衛韌性委員會，偕同各國使節赴台南市南區南寧高中視察大規模疏散撤離及避難收容處所演練，操演規模達1500人。

全社會首次實地演練情境想定包含地震、海嘯、關鍵基礎設施爆炸等。

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蕭美琴今與全社會委員國防院董事長霍守業等人，偕同各國使節，除美國在台協會（AIT）處長谷立言外，日本、芬蘭、印度、新加坡等13國使節亦出席觀摩，到南寧高中視察南區應變中心開設、避難收容處所（含急救站）、防災協作中心開設、物資盤整暨調度運作、社會溝通及資訊傳遞等。

台南市長黃偉哲演練前受訪表示，本次演練著重展現地方民力，包括義警、義交、民防及志工，對於發生爆炸、海嘯或其他複合性災難時的因應狀態。同時展現跨縣市資源整合，如嘉義縣政府也提供人力及車輛支援，意義在於災害發生時橫向溝通也順利通暢。

黃偉哲說明，今天三處演練地方包括安平港大規模爆炸情境、南寧高中海嘯避難、玉坪公園傷患後送及檢傷，搭建野戰醫院等。

國安會副祕書長林飛帆表示，本次演練有3個「第一」，分別為全國第一個扣合全社會韌性政策落實的演練，擴充急救醫療站的第一次戶外演練，以及跨區域、一情境多地同步開展的複合演練。

林飛帆說，本次參演人數跟規模皆勝於以往，包括民間團隊跟志工，加起來將近500人左右，另有從社區動員參演民眾也約有500人，加上工作人員合計近1500人共同參與。

林飛帆強調，「全社會韌性」已經是國際共同努力的主題，如果大家仔細去看，前一個禮拜法國也宣布即將發放生存手冊，要讓國民知道在極端狀況底下，應該如何自救、以及如何互助、最後如何協同國家來強化整體社會的韌性。

林飛帆說，歐盟近日最新報告，也要求所有會員國必須強化「全民防衛準備（Civil Preparedness」，過去北約（Nato）也對會員國提出「七大韌性指標」，要求檢討整個社會與政府防災、防衛功能，其實這些概念都扣合著我們「全社會韌性」的概念，這已經是一個世界共通的語言，也是民主國家共同追求的方向目的就是為了在極端狀況底下，不管是天災地變、或者是人為災害，甚至是地緣政治的風險，整個社會與政府都要有能力來因應。台灣現在所做的這些準備，都扣合國際現有標準，盼能夠與國際接軌。

全社會防衛韌性委員會27日舉辦「2025全社會防衛韌性委員會實地演練」。（記者塗建榮攝）

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