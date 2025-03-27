全面挺大罷免 桃園民進黨籍議員服務處成立連署站

桃園市議會民進黨召開記者會，宣誓力挺大罷免。（記者謝武雄攝）

2025/03/27 11:52

〔記者謝武雄／桃園報導〕民進黨中央黨部上週五邀集全國議會黨團幹部開會，要求黨籍議員協助公民團體推動大罷免；為此，桃園市黨部主委黃傅淑香、總召李宗豪今與多位黨籍議員召開記者會，強調黨團議員服務處即日起成立「民主連署站」，提供連署、收件服務，加開平日晚間、假日服務時段，並視情況設置行動連署站，最後則是全力支援公民團體罷免連署。

黃傅淑香說，中央黨部宣告全力支持大罷免政策後，桃園市相關的黨、公職都會盡全力協助公民團體，若發生問題，也會主動關心並給予協助，同時配合中央黨部指令彈性調整；除了中央政策宣講外，地方也規劃好幾場下鄉政策宣講，從四月開始下鄉宣導。

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李宗豪表示，中央黨部於上週五邀集全國議會黨團幹部開會，希望黨籍議員協助公民團體進行大罷免，提供志工、行政等後勤資源，當公民團體最強後盾，而許多黨籍議員服務處也在第一階段期間成立「民主連署站」，就與公民團體合作，提供連署、收件服務，也維護公民行使憲法保障「罷免」權利。

李宗豪說，根據罷免團體公告，上週桃園立委罷免連署數量牛煦庭、涂權吉、萬美玲突破萬人；近期，藍營力挺「亞亞案」爭議，此外藍白又聯手強行通過反廢死、反戒嚴兩公投，一再凸顯國民黨橫行霸道、親共立場表露無遺，因此民進黨團呼籲民眾站出來，阻止藍白立委搞垮台灣。

黃傅淑香也提到，藍白立委聯手毀憲亂政，其中「財劃法」仍對桃園不公，桃園六位藍委和張善政都不吭聲，寧願當台北和新北的小弟，過去審總預算期間，桃園六席立委表現乏善可陳，市民都看在眼裡，黨意表決機器破壞台灣民主，台灣人沒辦法接受，民進黨一定和大家站在一起。

桃園市議會民進黨召開記者會，宣誓力挺大罷免。（記者謝武雄攝）

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