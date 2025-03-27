國台辦談亞亞直播被網友用表情排SB、64 氣炸怒關留言

網友發現，國台辦例行記者會直播下方留言區慘遭洗版，不少網友以「讚」符號的表情排出SB（指傻逼）字母，還有人排出64（指64天安門）數字，不久後官方也清空所有留言。（擷取自Threads，本報合成）

2025/03/27 14:25

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統台灣，被移民署廢止居留許可，並於25日搭機返回中國。中國國台辦昨（26）日記者會中談及此事，不料卻被網友在留言區洗版，用表情符號排出SB（傻逼）、64文字，讓當局氣得關閉留言區。

亞亞被廢止居留許可一事，近日在中國也引起討論熱度。固然有中國網友看到亞亞與孩子在機場擁抱流淚畫面感到不捨，痛批台灣沒有人情；不過也有不少網友嗤之以鼻，表示看不慣亞亞行徑，甚至嘲諷：「自作自受」、「自作孽不可活」、「亞姐這下高興了吧，可以回歸祖國了。」

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陳斌華昨日在國台辦例行記者會中，被媒體問及亞亞一事，他表示，兩岸婚姻群體是兩岸一家親的生動寫照，中國配偶是台灣民眾的家人、親人。民進黨當局自詡自由、法治、人權，卻一再濫用司法手段，欺凌兩岸婚姻群體，迫使家庭分離，有悖人倫，傷天害理。

不過，有台灣網友發現，國台辦例行記者會直播下方留言區慘遭洗版，不少網友以「讚」符號的表情排出SB（指傻逼）字母，還有人排出64（指64天安門）數字，不久後官方也清空所有留言。

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