北一女師區桂芝上央視批賴被約談 凌濤批：抹紅、清算對付蔣萬安

國民黨智庫副執行長凌濤痛批，現在抹紅、清算、麥卡錫的幽靈，除了在中央，也已經來到台北市政府。（記者廖振輝攝）

2025/03/27 12:21

〔記者施曉光／台北報導〕針對北一女教師區桂芝日前接受中國央視訪問時批評賴清德總統把對岸定調為「境外敵對勢力」，最近被約談，國民黨智庫副執行長凌濤今日痛批，現在抹紅、清算、麥卡錫的幽靈，除了在中央，現在也已經來到台北市政府，在對付國民黨籍的台北市長蔣萬安，國民黨支持蔣萬安面對中央的清算、抹紅，一定要站穩腳步，全力回擊。

凌濤表示，區桂芝被約談，是因為教育部國教署函轉台北市政府要求約談，如果今天台北市政府沒有依教育部要求進行約談，是否區桂芝會遭受中央更大的司法調查迫害與清算？他呼籲中央政府，如果台北市教育局約談後決定依法尊重教師的言論自由，調查結果也還區桂芝清白，中央政府可不可以不要再清算？

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凌濤還說，麥卡錫的幽靈現在也已經殺到年輕世代的身上，台北市政府發言人李政軒過去就讀台大時期，曾經前往中國北京清華大學做交換學生，今天卻遭人抹紅，「中央政府麥卡錫主義搭配『黑熊學院』到底要清算到什麼程度？」今天是李政軒，下一次就可能是台灣所有大專院校到對岸交流的學生。

他強調，如果大刀要砍向大專院校學生，國民黨絕對不同意，並支持台北市長蔣萬安面對中央的清算與抹紅，一定要站穩腳步，全力回擊。

此外，國民黨發言人楊智伃表示，傳聞法務部將研議立法管制言論，賴政府在前總統蔡英文任內制定的「言論自由日」前夕，要研議限縮人民的言論自由，這是最大的諷刺，民進黨從過去反對威權、理解威權，到現在要成為威權了嗎？民進黨已經變成「民主退步黨」，相信民進黨的大前輩鄭南榕可能在天之靈都會出來哭泣。

凌濤則說，民進黨是否忘記2022年選舉的慘劇？前民進黨立委鄭運鵬到中國申請專利，登記「中國台灣」籍，成為「中國鵬」賺人民幣，總統府副秘書長何志偉家族的陽信銀行在中國做生意，民進黨是否忘記立法院黨團總召柯建銘的孩子也在中國做生意？如果民進黨還要用「抗中保台」牌，很可能會複製2022年的慘狀。

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