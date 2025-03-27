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    被批曾是統戰樣板 北市發言人李政軒：3波兩岸議題攻擊市府

    台北市政府發言人李政軒昔曾赴天安門廣場「感受愛國情操」。（台北市議員顏若芳提供）

    台北市政府發言人李政軒昔曾赴天安門廣場「感受愛國情操」。（台北市議員顏若芳提供）

    2025/03/27 11:50

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員顏若芳點名剛上任的台北市政府發言人李政軒，曾自曝過去到天安門廣場感受愛國情操等，質疑李政軒曾是中共統戰樣板，要求台北市長蔣萬安儘速說明並檢討發言體系人事。李政軒表示，市府接連受到3波兩岸議題攻擊，從北一女老師區桂芝的言論、全聯啤酒節到他過去到中國讀書的經歷，市府始終秉持自由民主與法治精神，不樂見有心人士雙重標準。

    李政軒表示，台灣人要知己知彼，台灣年輕人都對自己的民主與自由有信心，交流本身更能彰顯多元包容的價值。他肯定在海外有發展的前輩，都是「一卡皮箱走世界」的台灣精神楷模，其中也包含民進黨好些曾經在對岸經商、求學有成的前輩。

    李政軒指出，市府近期受到接連三波兩岸相關議題的攻擊，無論是國教署為了北一女老師區桂芝的言論轉文給市府；或是之前財政部要求財政局就全聯啤酒節開罰；最後還有有心人士考古、過度解讀他個人於數年前在中國大陸讀書、實習經歷。

    李政軒強調，市府的立場一直是秉持自由民主與法治精神，不樂見有心人士雙重標準。

    台北市政府發言人李政軒表示，市府接連受到3波兩岸議題攻擊，市府始終秉持自由民主與法治精神，不樂見有心人士雙重標準。 （資料照，台北市政府提供）

    台北市政府發言人李政軒表示，市府接連受到3波兩岸議題攻擊，市府始終秉持自由民主與法治精神，不樂見有心人士雙重標準。 （資料照，台北市政府提供）

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