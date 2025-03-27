高雄藍營力邀參加今晚反罷免宣講 陳其邁：請警察局長守護言論自由

高市議會國民黨團今聯合質詢時抨擊市府團隊刻意美化各項市政數字。（記者王榮祥攝）

2025/03/27 12:11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團今質詢時，強力抨擊高市府刻意美化相關事政數據，跟中央質疑立院審查總預算一樣都是造謠、欺騙人民，並邀請市長陳其邁今晚參加在鳳山舉辦的反罷免廟口宣講；陳其邁先問有「直播嗎？」，接著答詢會請警察局長守護言論自由。

藍營今由黨團總召黃香菽領軍，許采蓁、鍾易仲、白喬茵等議員接力開火，針對警察局的交通事故、觀光局的觀光人數、毒防局的毒品人口等數據提出強烈質疑，認為有刻意美化之嫌。

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藍營點出警察局A1件數採計標準跟其他縣市不一樣?觀光局宣布去年多達6千7百萬觀光的單位竟是「人次」?毒品人口沒把第三、四級毒品納入?警察局長林炎田答詢強調一切依法處理，交通事故須等地檢署資料才能進行。

藍營進一步提到中央多個部會拿立院審查總預算造謠說運動選手、學生出國深造都受影響，要求陳其邁向中央喊話停止造謠；陳其邁則強調他是以高雄為主，若按立院藍白刪凍總預算情況，他預估高雄在一般型、計畫型補助計畫都一定會受影響。

藍營接續邀請陳其邁今晚參加在鳳山龍成宮的反罷免廟口宣講，陳其邁問說有直播嗎?接著表示會請警察局守護言論自由，最後也邀請藍營參加3/29在三民區舉辦的大罷免宣講。

高市議員白喬茵呼籲市長陳其邁向中央喊話停止造謠。（翻攝議會官網）

高市議員許采蓁質疑交通事故數據失真，警察局長林炎田強調依規定處理。（翻攝議會官網）

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