國民黨今晚高雄龍成宮辦宣講傳有人將鬧場 陳其邁指示警局全力維安

對於今晚國民黨的宣講活動，高雄市長陳其邁（右）強調會請警察局全力維持治安，左為警察局長林炎田。（記者葛祐豪攝）

2025/03/27 11:37

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為反制民進黨大罷免，國民黨今（27日）晚間將在高雄鳳山五甲龍成宮，舉辦「守護人民、人民作主」政策說明會，傳出有團體將鬧場；對此，市長陳其邁強調尊重表達意見的權利，會請警察局全力維持治安。

國民黨今晚這場政策說明會，除了市黨部主委柯志恩外，還邀請民眾黨主席黃國昌、國民黨立委謝龍介、前立委鄭麗文、時事評論員歷史哥等人到場，由於之前發生借場地風波，預料今晚到場支持的民眾不少。

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傳出有團體今晚將鬧場，對此，市長陳其邁今天強調 ，台灣是民主自由國家 ，政治性言論應該受到高度保，要尊重主辦單位表達意見的權利，市府會請警察局全力維持相關治安工作，保障合法的集會遊行權利。

高雄市警察局長林炎田指出，會遵照市長指示，今晚的活動已召開多次會議，妥慎周延的進行警力佈署調配，依照「保障合法、取締非法、避免衝突」原則， 不管任何民眾參與的政治活動，警方都會依法行政，維持行政中立，並注意現場處理的比例原則。

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