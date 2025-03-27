遭吳宗憲限制質詢內容、靜音 吳思瑤怒批「太扯」

民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照）

2025/03/27 12:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委吳思瑤昨日在臉書指出，國民黨立委吳宗憲在司法法制委員會居然限制她質詢內容，又將她消音，痛批這是什麼國會戒嚴？連違憲三寶吳宗憲都敢這樣跋扈囂張？太扯了太扯了太扯了！

吳思瑤在臉書PO文表示，昨日司法法制委員會，她才誇獎吳宗憲主持會議比韓國瑜好，至少知道如果要延長會議時間，必須在時間內徵詢與會人員是否同意延會，真是不能誇，沒想到下一秒，吳宗憲就跳針似的要求她「未來不能質詢跟他排定主題不同的內容」。

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吳思瑤怒批「太扯了！」，立院從來沒有人敢限制立委問政發言內容。從來沒有，吳宗憲這個新科菜鳥有什麼權利限制言論自由？侵害問政自由？難道因為吳思瑤今天質詢「亞亞案」以及「兩項違憲詐騙公投」，戳中藍白的痛楚，點出藍白不敢面對的真相？

吳思瑤續指，無比諷刺，質詢的內容還提到鄭南榕爭取100%的言論自由而自焚，是讓吳思瑤立志從政的動力，但言論自由並非沒有邊界，這就是為什麼各國都以法律明文禁止鼓吹戰爭、暴力、仇恨、歧視的言論，限制暴力言論，才是舉世價值，放諸四海皆準。

吳思瑤怒批，偏偏在吳思瑤前面質詢的黃國昌主題也跟會議主題無關，還離譜提及司法個案為難法務部，吳宗憲也沒制止！當她與在場的沈發惠委員提出抗議，吳宗憲還又把兩人消音！

吳思瑤直言，這是什麼國會戒嚴？連違憲三寶吳宗憲都敢這樣跋扈囂張？太扯了太扯了太扯了！

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