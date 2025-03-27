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    首頁　>　政治

    區桂芝被校方約談網稱「綠共」操作 律師林智群：蔣萬安是綠共？

    北一女國文老師區桂芝今（27日）出面接受訪問，指出政治題是央視脫稿問的，她就是直覺回答。（記者甘孟霖攝）

    北一女國文老師區桂芝今（27日）出面接受訪問，指出政治題是央視脫稿問的，她就是直覺回答。（記者甘孟霖攝）

    2025/03/27 11:47

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕臺北市立第一女子高級中學（北一女）國文教師區桂芝，日前上中國央視痛批總統賴清德將中國定調為「境外敵對勢力」「良心何在」？隨後被人檢舉，北一女證實收到教育局便箋要求處理。消息曝光後，有網友批評「綠共」操作，律師林智群反問「北一女是收到台北市教育局的函，才找區老師談的」，「蔣萬安是綠共？」

    媒體報導，有民眾21日寄送一封主旨為「「區桂芝不適任老師」的e-mail給校方，指區桂芝在課堂上散播個人政治立場影響學生，要求校方「進行調查」。

    除此之外，台北市教育局25日以便箋發函予北一女，指接獲民眾反映，稱區桂芝散布「台灣是中國的」言論；以及「未經上級主管同意使用職稱並接受中國官媒採訪，且多次被學生反映屢次在課堂上違反教育中立」。台北市教育局要求校方對上述情事進行瞭解，於26日下班前回覆。

    北一女校方26日約談區桂芝。校方認定區桂芝沒有任何違法之虞，一切依法處理。

    消息曝光後，有網友批評民進黨「綠共」、「箝制言論」。不過，律師林智群律師今天在臉書指出，「北一女是收到台北市教育局的函，才找區老師談的，蔣萬安是綠共？真正的白色恐怖是這樣的喔？」

    該則貼文下方也引來許多網友留言「北一女（校服）是綠的！沒錯！」，「說『台灣是中國的』等於是鼓勵中國出兵台灣。這就跟說『烏克蘭是俄羅斯的』一樣的意思。」

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