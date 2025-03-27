何欣純拜會民進黨台中市黨部，共商「台中向前走」。（圖：何欣純提供）

2025/03/27 10:49

〔記者蘇孟娟／台中報導〕民進黨2026年縣市長選舉布局，預計7月全代會確定遊戲規則，民進黨台中市立委何欣純在多名台中市黨部主委陪同下，拜會現任黨部主委許木桂及黨職執評會委員、幹部。

何欣純強調，台中近來接連爆發治安、工安及交通等意外事故，已讓外界有「台中不安全、不安心」的城市印象，強調，「台中一定要向前走」；許木桂則說，市黨部將作穩定後盾，與中央緊密合作，讓台中成為安居樂業、充滿希望的城市。

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民進黨台中市黨部昨晚（26日）召開執行委員及評議委員聯席會議，何欣純在前主委劉文欽、何明杰及市議員謝志忠、林德宇、蔡耀頡等人陪同，特地會前往拜訪主委許木桂，並向黨職執評委幹部請益，包括前主委、市議員李天生與議員曾朝榮因出國亦派代表與會。

何欣純說，國會從擴權到毀憲亂政，又亂修選罷法及亂砍總預算，為了台灣下一代，大家必須竭盡所能維護民主自由制度及國家安全。

何欣純說，台中作為全台人口第二多的都市，也是中台灣區域的領頭羊，扮演重要且關鍵角色，但近幾年來台中接連發生治安丶工安丶交通等意外事件，台中已給人一個不安全、不安心的城市印象，台中竟變幾乎隨時可能曝露有受傷害風險的城市，如何讓市民安心，台中安全、穩健、進步，「是她要努力的目標」。

何欣純說，在立法院她常和「老大哥」、立委蔡其昌就台中相關建設發展議題討論，也把握和府丶院當面溝通機會，向總統賴清德及行政院長卓榮泰表達，「要為台中爭取更多建設資源的決心」，她說，台中一定要向前走，盼跟黨內好夥伴共同打拚。

許木桂也表示，所有黨公職與基層幹部都須齊心努力，讓人民感受到執政黨對台中市的熱情丶支持及承諾，也肯定「台中市必須大步前進」，他強調，面對2026年市長等三合一選舉，市黨部將全力配合中央決策，凝聚力量、攜手邁向勝利；市黨部也將作為穩定後盾，與中央緊密合作，讓台中成為安居樂業、充滿希望的城市。

何欣純拜會民進黨台中市黨部，共商「台中向前走」。（圖：何欣純提供）

何欣純拜會民進黨台中市黨部，共商「台中向前走」。（圖：何欣純提供）

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