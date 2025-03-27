顏若芳批北市府新發言人曾是統戰樣板 質疑蔣萬安立場

台北市議員顏若芳表示，北市府發言人李政軒曾到天安門廣場感受愛國情操，擔任發言人明顯不適格。（取自顏若芳臉書）

2025/03/27 10:32

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安本月中才調整小內閣人事，副發言人李政軒升任發言人；民進黨台北市議員顏若芳質疑，李政軒曾是中共統戰樣板，曾到天安門廣場「感受愛國情操」，在中國對台滲透無孔不入的時刻，蔣市府卻自甘墮落淪為「現代吳三桂」，擔任副發言人的魏汶萱也曾妨害員警執勤，發言體系根本是違法亂紀、親中媚共的「發炎人」，要求蔣萬安儘速說明並檢討人事。

顏若芳26日深夜在臉書貼出李政軒昔日接受「中國評論通訊社」訪問談到中國當交換學生的心情，斗大的標題寫著「台生談大陸：到大陸發展已成混得很好的象徵」，內文還提及曾去北京天安門廣場看升旗，是去「感受大陸同胞的愛國意識」的，文章還附上照片。

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「蔣萬安新任發言人李政軒竟曾是中共統戰樣板？」顏若芳質疑，李政軒過去到中國清華大學交換時受訪的談話內容，對中國歌功頌德之餘，還不忘貶損台灣，乾脆去當國台辦發言人算了，發言人的任務，是為市府塑造良好形象，可說是市府的公關長，如果發言人的形象不佳、立場不妥，也將連帶使市府遭殃；蔣萬安欽點李政軒擔任發言人，難道是認同李政軒媚中貶台的立場嗎？

顏若芳表示，在中國對台滲透無孔不入的時刻，蔣市府卻自甘墮落淪為現代吳三桂，任用李政軒擔任發言人，還找了妨害員警執勤的魏汶萱擔任副發言人，蔣萬安整個發言體系，根本是違法亂紀、親中媚共的「發炎人」；從雙城論壇、跨年晚會轉播螢幕播出央視，到228紀念日爭議言論，蔣萬安嫌自己的小內閣不夠「紅」嗎？現任市府發言人明顯不適格，要求蔣萬安儘速說明並檢討發言體系人事，不要只會為中國酬庸、卻不為市民著想。

民進黨台北市議員顏若芳說，台北市政府發言人李政軒，曾到中國天安門廣場感受愛國情操，明顯不適格。（資料照，台北市政府提供）

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