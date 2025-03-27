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    「人民是頭家」高雄場29日登場 民進黨高雄隊下達動員令

    「人民是頭家」高雄場將於29日在三民公園登場，民進黨市議員下達動員令。（記者葛祐豪攝）

    「人民是頭家」高雄場將於29日在三民公園登場，民進黨市議員下達動員令。（記者葛祐豪攝）

    2025/03/27 10:22

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「人民是頭家」高雄場將於29日在三民公園登場，民進黨高雄隊今天（27日）下達動員令，砲轟藍白亂刪預算，高雄受衝擊超過500億。

    民進黨高雄市議員今早在議會召開記者會，宣傳「人民是頭家」政策說明會， 這場宣講將於3月29日下午3點半至6點，在有「高雄民主聖地」之稱的三民公園舉行，中央由行政院長卓榮泰領軍，率領內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲、民進黨秘書長林右昌、衛福部前部長陳時中，地方則由高雄市長陳其邁帶領黨籍8位立委到場贊聲。

    民進黨高雄市黨部主委、市議員黃文益今天砲轟，現在立法院藍白聯手，群魔亂舞 ，讓整個行政體系無法正常運作，「台灣有事就是高雄有事，立法院有事就是高雄市議會有事」，沒有人可置身於度外!

    黃文益強調，3月29日行政院團隊親自來高雄，向大家說清楚立法院發生什麼事，讓高雄市民知道立法院那些預算是惡意杯葛，這些衝擊不是只有中北部，全台都一樣；中央黨部也表示宣講要遍地開花。希望能開花結果，立法院型態一定要改變，高雄立委與議員的服務處，都轉化為可以接受罷免連署書的服務站，盼迎來一個正常的立法院。

    市議員林智鴻怒批，藍白正在毀亂國家，國防預算被凍結900億、刪除80億，影響國家安全，內政部租金補貼被刪除120億，租屋族受衝擊；對高雄而言，受衝擊也超過500億，未來包括軌道建設、長照、社會安全網、教育、水利建設都受到衝擊。

    林智鴻指責藍白作法正在癱瘓國家，「現在國民黨代表的不是台灣民意，藍白聯手是代表中共黨意，目的是讓台灣民眾裂痕又深又長!」

    「人民是頭家」高雄場中央與地方聯手，宣講陣容堅強。（記者葛祐豪攝）

    「人民是頭家」高雄場中央與地方聯手，宣講陣容堅強。（記者葛祐豪攝）

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