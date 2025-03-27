日駐台代表片山和之：日台探討經濟安保、防衛政策合作

日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之。（記者張嘉明攝）

2025/03/27 10:21

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣與日本的交流日趨密切。日本駐台代表片山和之今（27）日表示，日台關係在經濟、技術合作深化的同時，正迎向新的局面，雙方正就經濟安全保障及防衛政策領域，探討應如何進行合作，如何共同建立穩定繁榮的時代。

當代日本研究學會與中央廣播電台今日上午舉辦「中華民國當代日本研究學會成立15週年慶祝大會暨當前台日關係走向」座談會。邀請台灣日本關係協會副秘書長林郁慧與日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之進行開幕致詞。

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片山和之表示，日台關係在經濟、技術合作深化的同時，正迎向新的局面，其中半導體產業合作更備受國際社會關注，日台緊密合作，日本企業擴大對台投資、台灣企業進入日本市場，進而促使各領域的研究開發與人材交流，建構密不可分的關係。

片山和之說，烏克蘭、中東等國際情況日趨複雜，美國川普新政府也必須審視評估東亞政策，讓日台雙方面臨安保、經濟領域的共同課題，進而促使日台關係需要更周密的應對措施；日台正就經濟安全保障及防衛政策領域，探討應如何進行合作，如何共同建立穩定繁榮的時代。

片山和之指出，日本與台灣不僅是經濟合作夥伴，而且在文化交流、市民交流、地方政府交流，與學術領域，都有深厚的連結，期盼今日的座談會能為日台關係進一步發展提供新視角，並有助於建構更穩固的合作關係。

林郁慧表示，回顧過去15年，台日雙方在各領域的合作皆取得長遠進展，不論是在經貿、經濟、文化、教育以及觀光等領域，交流都非常綿密且密切。

林郁慧指出，面對天災、疫情等重大挑戰時，台日都能共度難關，這樣的深厚情誼已成為國際社會最良善的典範，未來面對當前局勢的變化與挑戰，台日作為理念相近國家，在半導體、能源、AI、無人機等關鍵領域，都有廣泛的合作空間。

林郁慧表示，期待未來能夠透過學者專家深入研究，為台日合作提供堅實的政策依據與方向，進一步鞏固台日關係。

中華民國當代日本研究學會27日舉行成立十五週年慶祝大會暨「當前台日關係走向」座談會，與會來賓一同合影留念。（記者張嘉明攝）

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