施政報告以產業轉型開場 陳其邁：台積電是關鍵拼圖

高市議會第4屆第5次定期大會今進行市長施政報告與質詢。（記者王榮祥攝）

2025/03/27 10:18

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳其邁今至高市議會第4屆第5次定期大會進行施政報告，他先以高雄去年獲得國內外3百多項大獎做序曲，接著以產業轉型開場，提及台積電進駐是半導體S廊帶關鍵拼圖，P1、P2、P3廠預計創造逾3.6萬個直接及上下游間接就業機會。

陳其邁說明，2024年高雄共獲國內外302個獎項，其中國內獲獎282項，分別是「遠見五星市長 縣市競爭力全台第三、六都第二」創下雙捷報、「財訊智慧城市」5大面向皆位居領先群，是六都唯一大滿貫；國外獲獎20項，包括冬日遊樂園獲美、英、法「 Design Awards」金獎與白金獎、國際鋼雕藝術節及TTXC大港橋光雕展獲「London Design Awards」金獎與白金獎，諸多榮耀與市民共享。

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開場後首先提及產業轉型，包括今年3月赴美參與GTC大會及展覽，並與NVIDIA全球AI計畫副總裁會面，討論智慧大高雄主權AI計畫，強調產業轉型即是促成高雄轉骨蛻變良方，他執政首要目標就是以智慧科技帶動產業轉型，其中在楠梓產業園區，台積電的進駐是半導體S廊帶的關鍵拼圖。

他進一步表示，台積電今年商轉量產，P1廠113年11月底啟動裝機作業，建廠進度超前半年，P2廠工程進行中，預計明年營運；P3廠113年10月開工，預計115年完工；P4、P5廠環評通過；P1、P2、P3廠預計創造逾3.6萬個直接及上下游間接就業機會。

在對台積電的行政協助上，用水方面新增橋頭及楠梓再生水廠，每日供應11萬噸再生水；用電方面電廠可發電500億度，扣除自用仍有185億度餘裕；教育資源上新設藍田國小、高科實中等校，114至117學年度預計增加129班3,791名額；同時提升產業園區交通便利性，新增楠梓交流道匝道及聯絡道，政院已審核通過，預計117年底完工；新台17線南段一期預計115年8月通車；翠華路拓寬，西段113年8月通車，全段預計今年6月完工。

陳其邁今至高市議會施政報告，以產業轉型開場。（翻攝議會官網）

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