中研院士陳培哲質疑言論自由 胞弟陳炳輝：我百分百不同意

台大機械系終身特聘教授陳炳輝。（本報資料照）

2025/03/27 10:41

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國籍配偶劉振亞（網名「亞亞」）因在抖音上發表鼓吹武力統一台灣的言論，被台灣政府廢止居留許可並強制出境。此舉引發社會議論，中研院院士陳培哲等75人聯名批評政府壓縮言論自由。陳培哲胞弟、台灣大學機械系終身特聘教授陳炳輝昨晚卻在臉書發文表示：「我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論。」

陳培哲等人的聲明號稱75位學者聯名，實際簽署者涵蓋左派、統派人士，並非全數來自學術界。

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陳炳輝昨晚在臉書發文公開表達與胞兄陳培哲表達不同立場，並轉發另一位中研院院士朱敬一在《天下雜誌》發表的評論。他表示：「朱敬一院士有關亞亞事件的評論。這才是有腦的評論。我百分百不同意我哥哥陳培哲院士的言論。」

陳炳輝在文中寫道：「亞亞說她贊成武統台灣，但因為她自己本身不可能武統台灣，因此主張言論自由的人就說這是言論，所以有自由。但會這樣講，若中國攻打台灣，因為她贊成武統，就很有可能配合當間諜，危害台灣國家安全。因為不知道什麼時候中國要打台灣，若一旦攻打，她就是會被中國吸收為的間諜，因為她贊成武統台灣，又是中國人，一定會配合中國，台灣國安不能冒險，當然該遣送回中國。」

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