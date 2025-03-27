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    索取戰時糧食配送圖被質疑 翁曉玲駁：台南市詳列647處地址

    國民黨立委翁曉玲昨天詢問農業部戰時食物配售站地點規劃。（資料照）

    國民黨立委翁曉玲昨天詢問農業部戰時食物配售站地點規劃。（資料照）

    2025/03/27 09:45

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    要求提供戰時糧食配售站地圖 綠委質疑翁曉玲：在幫中共索資嗎

    〔記者劉宛琳／台北報導〕國民黨立委翁曉玲昨天詢問農業部，若台海被中共封鎖之食物供應狀況及配售站地點規劃，被民進黨立委王定宇批評要求提供機密。她今（26）日反擊，農業部、農糧署當下都沒說是機密，且台南市政府詳列647個配售站地址，資訊比其他縣市更詳細。

    翁曉玲表示，台灣96%能源及約70%糧食均仰賴進口，倘若一旦被中共封鎖，將嚴重威脅能源與糧食安全與物資配送，因此她昨日在立法院經濟委員會質詢農業部長陳駿季有關公糧倉庫、供應站、配售站的設置數量和地點規劃。

    翁曉玲表示，在她質詢的過程中，部長陳駿季侃侃而談，說目前有143個配售站，是由中央政府和縣市政府協力規劃的，並說會後會將資料提供給她參考。從當下的質詢對話和相關法規內容的理解，公糧倉庫、供應站、配售站等地點並不是機密事項，「陳駿季部長和農糧署署長也沒有說，公糧倉庫、供應站、配售站的地點是機密」。

    翁曉玲也發現，其實在各縣市政府的全民國防手冊中，都有公開說明民生必需品配售站分布表，列出配售站名稱和地點。以台南市政府為例，詳列647個民生必需品配售站的名稱、地址、經緯度、配售里別、人口、戶數，資訊鉅細靡遺，比起別的縣市僅列配售站的名稱、地址、里別和人口數，台南市公開的資訊多很多。

    翁曉玲說，沒想到她這樣立意良善的質詢議題，竟然也能被民進黨立委王定宇扭曲成是她要求農業部提供「戰時糧食配送地圖」的機密。他們沒知識、不長進就算了，但也不要造謠生事，扭曲事實。

    翁說，如果今天民生必需品配售站訊息是機密資訊，若當真發生緊急事故時，民眾是要到哪裡去問配售地點？倒是台南市政府提供如此詳細的地圖情資，有否洩漏國家機密？檢調單位應速詳查，這才是真正危害國安。

    國民黨立委翁曉玲昨天詢問農業部戰時食物配售站地點規劃，被民進黨立委王定宇批評要求提供機密。翁今反擊，台南市政府詳列647個配售站地址。（翁曉玲辦公室提供）

    國民黨立委翁曉玲昨天詢問農業部戰時食物配售站地點規劃，被民進黨立委王定宇批評要求提供機密。翁今反擊，台南市政府詳列647個配售站地址。（翁曉玲辦公室提供）

    國民黨立委翁曉玲昨天詢問農業部戰時食物配售站地點規劃，被民進黨立委王定宇批評要求提供機密。翁今反擊，台南市政府詳列647個配售站地址。（翁曉玲辦公室提供）

    國民黨立委翁曉玲昨天詢問農業部戰時食物配售站地點規劃，被民進黨立委王定宇批評要求提供機密。翁今反擊，台南市政府詳列647個配售站地址。（翁曉玲辦公室提供）

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