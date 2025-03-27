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    首頁　>　政治

    批翁曉玲公然賣國 周軒：有這種立委還需要敵人？

    翁曉玲要求農業部長陳駿季交出「戰時糧食配送站配置圖」，被綠委質疑「替中共索資」，政治工作者周軒批評：「有這種立委，台灣還需要敵人嗎？」（資料照）

    翁曉玲要求農業部長陳駿季交出「戰時糧食配送站配置圖」，被綠委質疑「替中共索資」，政治工作者周軒批評：「有這種立委，台灣還需要敵人嗎？」（資料照）

    2025/03/27 09:31

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農業部長陳駿季26日在立法院答詢時，被國民黨立委翁曉玲要求農業部交出戰時糧食配送站配置圖。陳駿季於委員會結束表示，配送站地圖是機密，絕不會提供地圖。而翁曉玲的舉動，也被眾綠委質疑是否在替中共索資。政治工作者周軒今在臉書發文質疑：「有這種立委，台灣還需要敵人嗎？」

    周軒提到，近期美國智庫釋出的訊息表示，中國已經做好封鎖台灣的能力，翁曉玲就拿這個題目，質詢農業部長「萬一解放軍封鎖台灣，農業部會如何因應，糧食儲存是否足夠，5.5個月是否足夠？」陳駿季部長説明5.5個月只是基準，實際狀況並不一定，隨後翁曉玲居然就要求陳駿季交出「戰時糧食配送站配置圖」。周軒認為，這已經是公然賣國的行為，意圖洩漏台灣的國防機密。

    周軒批評：「翁曉玲當真是比馬文君還馬文君，要知道中國隨時都在破壞台灣的戰時準備，糧食配送站的位置一旦被知道，中國就可以動手動腳了，讓台灣人因為沒東西吃不戰而降。有這種立委，台灣還需要敵人嗎？」

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