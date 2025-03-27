檢察官林俊言、林俊廷列「台獨打手」 林俊憲笑問「沒我」？

中共昨列出11人「台獨打手」名單，名單中甚至有檢察官林俊言、林俊廷，民進黨立委林俊憲開玩笑地說：「搞錯了吧？真正加入獨盟的林俊X在這裡啦！」（資料照）

2025/03/27 08:32

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國台辦昨（26）日設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，中共官方更列出11人「台獨打手」名單，包括除了內政部長劉世芳、民進黨立委沈伯洋等人，台北地檢署檢察官林俊言、林俊廷也入列。名單公布後，民進黨立委林俊憲在社群媒體Threads笑說：「搞錯了吧？真正加入獨盟的林俊X在這裡啦！」

國台辦發言人陳斌華聲稱，截至26日下午5時，共收到323封檢舉，被舉報人員包括「台灣地區內政主管部門負責人」劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，「黑熊學院金主」曹興誠、「深綠牙醫」史書華、「台獨網紅」溫子渝、陳柏源等。由於林俊言、林俊廷是承辦柯文哲貪污案的公訴檢察官，台灣司法檢調人員被中共打為「台獨打手」，引發網友議論。

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在國台辦公布「台獨打手」名單後，政治粉絲專頁「Mr.柯學先生」在Threads轉貼圖文表示：「Ｘ沒有我，尼瑪的。」林俊憲則在「Mr.柯學先生」的貼文底下留言：「搞錯了吧？真正加入獨盟的林俊X在這裡啦！我從在美國留學就加入海外獨盟，也2、30年了，為什麼沒有我？我不值得上榜嗎？國呆辦出來講啊？」

許多網友也笑說「有林俊言、林俊廷就是沒有林俊憲～」、「委員，請再繼續努力！」、「委員可以檢舉自己看看」、「1450榮譽榜再次落榜～」。

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