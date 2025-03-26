彰化縣農會三巨頭出爐 呂炉山女兒呂佩臻接任總幹事

彰化縣農會三巨頭出爐，前縣議員張瀚天（右1）當選理事長、縣議員黃正盛當選常務監事（左1）、前彰化縣農田水利會長呂炉山的女兒呂佩臻（右2）獲聘為總幹事。（民眾提供）

2025/03/26 23:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣農會三巨頭今天出爐，總幹事由溪州鄉農會會計主任呂佩臻獲聘，呂佩臻的父親呂炉山曾任彰化農田水利會會長，在農業界赫赫有名，如今呂佩臻入主縣農會最重要寶座，代表呂炉山在政界仍具扮演關鍵的角色。

彰化縣農會召開理事會與監事會，前縣議員張瀚天當選理事長，現任縣議員黃正盛當選常務監事，呂佩臻遴聘為總幹事，張瀚天原為常務監事，這屆在各方支持下，獲選為理事長。

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彰化縣農會4年前出現全新局面，農會三巨頭由曾任全國農會理事長蕭景田、張瀚天、曾任員林果菜市場副總經理張建豐組成，蕭景田擔任理事長，遴聘張建豐當總幹事，張建豐也曾是縣長王惠美競選期間的團隊發言人。如今縣農會理監事改選，張建豐沒有登記，三巨頭只有張瀚天是舊臉孔，其餘都換人。

地方人士說，呂炉山推出女兒成為總幹事，在縣農會選舉整合成功，贏得漂亮，突破以往被視為只有獨霸南彰化的既定勢力範圍，主要是在縣農會選舉一役，呂炉山與前議長白鴻森合作出擊，鞏固縣農會的選情，而白鴻森的兒子白閔傑，目前也是彰化市農會總幹事。

彰化縣農會第20屆名單如下：

理事長：張瀚天

常務監事：黃正盛

總幹事：呂佩臻

理事：張瀚天、張洲府、蘇萬發、張建斌、楊明寳、楊良昌、林毓源、黃也早、莊萬恭、詹玲雲、陳榮生、陳金海、詹前宏、陳海連、許清祥

監事：張永府、黃正盛、茆國鎮、莊典男、邱榮六

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