罷團反暴力！正妹志工「琪琪」露臉說內心話 網友動容

「拔羅波」團隊志工琪琪脫下口罩露出真容，呼籲各界拒絕暴力。（圖翻攝自「拔羅波｜罷免羅明才」粉專）

2025/03/27 00:43

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前已有35名泛藍立委罷免案1階提議通過，紛紛開展2階連署，各地罷團卻頻傳遭言語羞辱、暴力對待、死亡威脅等情事。罷免新北藍委羅明才團隊志工「琪琪」26日站出來發聲，表示包括她在內，有很多投入罷免的志工，都相當害怕在地勢力，或不想面對來自同儕或家庭的壓力，因此選擇遮住自己的臉，但她決定以正臉呼籲反暴力。看到琪琪脫下自己的口罩和帽子，讓大批網友動容。

雙北罷團26日召開聯合記者會譴責近期發生的各種暴力、言語羞辱事件。「拔羅波」團隊志工琪琪表示，「罷免的活動進入第2階段之後，全國各地的罷團志工都受到非常多不理性的對待還有攻擊……這一類的事件一直不斷的在發生。其實我和所有的志工一樣，心裡面都充滿恐懼，因為我們不知道什麼時候，在街頭上收連署書、發傳單時會遭受到什麼樣不可復原的傷害，會不會造成我們終生的遺憾。」

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「但是當我站在街頭上，面對面跟我們民眾近距離接觸的時候，我發現他們的心裡面，居然跟志工一樣，也都有很深的恐懼和擔憂。他們擔心自己如果站出來連署，會影響到自己的家人，還有自己的生活。」

接著琪琪摘下自己的口罩和帽子，露出清秀面龐，「所以我慢慢地覺得，只有我們自己先勇敢起來，支持我們的民眾才有辦法勇敢。如果你正在看電視，如果你發現你認識我，如果你擔心我的人身安全，如果你的孩子跟我的年紀差不多，你不希望他們面臨到我現在正在面臨的事情，如果你正在孕育一個家庭，你希望你的孩子未來也可以在擁有自由和民主的台灣生活，請你們勇敢站出來，跟我們一起簽下罷免連署！」

琪琪接著向羅明才喊話，即便不支持罷免，也要展現高度公開呼籲反對任何暴力行為，表態不會支持任何人把自己不滿的情緒隨意地宣洩在罷免志工身上，「我們相信如果委員願意這樣公開的呼籲，對於他的聲望不僅不會有任何的影響，反而可以更加凸顯他的風度。」

「最後我也要跟全國各地罷團的夥伴說，我們要繼續勇敢地站出來，表達人民的意見，繼續勇敢地站在一起，彼此支持和鼓勵。為了我們腳下的這塊土地，為了我們好不容易建立起來的這種生活方式。民意代表代表民意，請求各位面臨罷免的立委，跟我們一起支持民主，拒絕暴力。」

琪琪發言的影片曝光後隨即掀起熱議，大批網友直呼感動，民進黨立委黃捷、王定宇等人也先後轉發。王定宇直呼：「看到罷免志工琪琪拿下帽子、口罩的那一刻，真的幾乎掉下眼淚……」；黃捷則表示：「短短兩分鐘的發言，令人感動。摘下帽子口罩的妳，勇敢又強大！妳的呼籲很正確，在民主國家行使公民權是正當自然的事，不應該遭受任何身心威脅與暴力。每個人都能是琪琪，越多人站出來，勇氣會加倍、力量會加乘，就不怕惡勢力。」

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