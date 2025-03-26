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    傻眼！ 陳玉珍竟然這樣解釋「統戰」：台灣人別排斥

    國民黨立委陳玉珍稱統戰是「統一戰線」。（資料照）

    國民黨立委陳玉珍稱統戰是「統一戰線」。（資料照）

    2025/03/26 23:39

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國對台文攻武嚇不斷，民眾對於「統戰」越來越敏感。沒想到國民黨立委陳玉珍今天（26日）竟稱，台澎金馬的人不要聽到統戰就覺得排斥，統戰的意思是「統一戰線」，把不是跟自己站在一起的人，拉成是自己人，也就是一種溝通的方式，讓大批網友聽了傻眼。

    今天有週刊披露，國際青年商會中華民國總會的大陸事務委員會，今年1月赴中交流，期間出席中國統戰部所屬的幾個團體舉辦的茶敘，該活動罕見由國台辦主任宋濤親自主持。週刊指出，中國對台統戰重點工作之一，就是鼓勵台灣青年拍影片PO網，配合宣傳紅色思想，而青商會就是接受中方補助的單位，此次赴中被國台辦斥責過去一年「交流」成效不彰，要求今年要達標，多多鼓勵台青從事自媒體宣揚中國。

    早在去年底，反共網紅「八炯」發布「中國統戰紀錄片」揭露中方統戰手法，台灣社會高度關注，近期又有中配因為高調宣傳武統，被廢止居留許可並限期離境，台灣民眾對於統戰越來越敏感且排斥，而今又爆出青商會收受中方補助協助統戰工作，引發外界討論。

    沒想到陳玉珍今天竟稱，大家不要聽到「統戰」兩個字就感到恐懼，覺得那好像是什麼蛇蠍猛獸，「統戰」在中國的用語裡頭指的是「統一戰線」，就是把敵人變成朋友，把原先不是跟自己站在一起的人，拉成是自己人，變成同一個戰線，是一種溝通，所以叫做「統戰」。

    陳玉珍還說，兩岸交流對兩岸和平非常有幫助，我方應該歡迎中國的人民來到台澎金馬，讓他們看看民主自由、言論自由，看到台灣人善良的一面，我們也可以對他們進行「統戰」，所以不要聽到「統戰」就排斥。

    政治工作者周軒晚間將陳玉珍的發言分享出來，讓大批網友看了傻眼，「聽她在唬爛，這種說法更證實她是中國的內應」、「她的說法就是共產黨式妥妥的統戰話術」、「所以「武統」就是以武會友，立場不同的人打一架就成為好朋友？」、「陳玉珍是不是以為台灣人智商負數？」、「台大中文系的閱讀能力，還有敘述能力，竟然能夠把文字理解成這樣」、「一本正經講幹話」。

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