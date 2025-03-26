廖偉翔 : 搞惡罷是民主社會瘟疫

藍委廖偉翔（中）說，政府正在搞大惡罷，全台灣有不同聲音，在野黨立委都要被罷免掉。（記者黃旭磊攝）

2025/03/26 21:28

〔記者黃旭磊／台中報導〕「惡罷退散志工隊」今晚7時半在國民黨南屯民眾服務社舉辦宣講會，在地南屯區藍委廖偉翔二度出席宣講，廖偉翔說，政府正在搞大惡罷，全台灣有不同聲音，在野黨立委都要被罷免掉，惡霸到處亂竄是民主社會瘟疫，呼籲選民要出來給執政黨一點顏色。

「惡霸退散，台灣平安」宣講今晚在南屯區舉辦，這是繼22日在台中市黨部舉辦「惡罷退散」在野相挺大集合行動後，國民黨部在台中連辦4場「惡罷退散」救援藍委活動之一，主持人時事評論Youtuber歷史哥李易修、惡罷退散志工隊長蔡壁如，邀請立委廖偉翔、羅廷瑋、吳宗憲及時事評論員王淺秋宣講，廖偉翔二度與會。

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廖偉翔表示，中研院士陳培哲過去公開表態支持陳水扁，支持民進黨，現在卻與75名學者發表聲明，呼籲政府懸崖勒馬，不要箝制言論自由空間，陳培哲是漢子，挺的是公平正義與正道。

廖偉翔說，陳培哲送給民進黨8個字，選舉有術、治國無方，台積電被迫出走宣布投資美國1千億元，中下游產業鏈要一起去，台灣產業人才被掏空，賴清德幫政府繳1千億保護費，政府在哪裡，政府是死了，正在搞大惡罷，針對全台灣不同聲音的在野黨立委搞惡霸，惡霸到處亂竄民主社會瘟疫。

廖偉翔表示，民進黨15日週末在台中舉辦首場「人民是頭家」宣講，等於是全台造謠大會，從行政院長到綠委，開口閉口都在罵盧秀燕，一整年下來，青鳥飛出來、黑熊到處竄，不同意見都被抹黑、抹紅成中共同路人。

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