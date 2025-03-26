政院個資會拚8月前成立 組織法草案明通過

行政院會明（27日）將通過個人資料保護委員會組織法草案，完備成立個資會的法源依據。（資料照）

2025/03/26 21:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕依據憲法法庭111年憲判字第13號判決要求，個人資料保護委員會應於今年8月11日前掛牌成立，行政院會明（27日）將通過個人資料保護委員會組織法草案，完備成立個資會的法源依據。另外，個資法也將配套修正，增訂公務機關應設置個資保護長，落實個資保護。

政院人士指出，草案明定個資會相當於中央三級獨立機關、掌理事項、採合議制運作、委員任期保障及免除（兼）職務的條件等規範，確保獨立行使職權及謹守利益迴避原則。

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政院人士說明，在強化公部門個資監督管理方面，將修正增訂公務機關應設置個資保護長，由機關首長指派適當人員兼任，以統籌規劃的角色，由上而下、深化落實公部門的個資保護文化。

政院人士說明，考量個資會成立初期的監管資源尚未齊備，因此將採過渡機制設計，由個資會直接監管目前沒有明確目的事業主管機關的業者，而已有明確目的事業主管機關的業者，則在個資會成立後6年內，依行政院公告範圍，繼續由目的事業主管機關監管，逐步完成監理事權劃一。

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