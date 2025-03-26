張安樂竟然計劃在立院推舉竹聯幫主 立委批立院螺絲掉光光

「白狼」張安樂原擬昨晚在立法院康園餐廳推舉竹聯幫幫主，經內政部提醒後，康園主動取消訂席，並貼出「暫停營業」公告。（記者陳逸寬攝）

2025/03/26 21:04

〔記者謝君臨／台北報導〕統促黨總裁「白狼」張安樂昨原擬在立法院康園餐廳票選竹聯幫幫主，行政院長卓榮泰第一時間要求內政部進行必要處置，最終立院才要求康園暫停營業。民進黨團幹事長吳思瑤批評，立院管理確實出了大問題，康園雖是委外餐廳，但它是國會餐廳，有維安考量，也是國會尊嚴，對於特殊情況應有通報機制。預警機制失靈，凸顯韓國瑜當家的立院，什麼螺絲都掉了，無孔不入、門戶洞開。

「當然我們覺得很不可思議，立法院的管理確實出了大問題。」吳思瑤表示，康園雖是委外經營餐廳，但是國會非常重要，有維安、國安、社會秩序等考量，它也是國會的尊嚴，對於出入人士應有基本管控，但並非限制誰可用餐、誰不能，而是什麼樣的特殊、異常情況，應有前端預警機制，立院應與經營者溝通。

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吳思瑤指出，張安樂加上竹聯幫35個堂口的人士要來，這當然是要有一個通報的機制，所以必須檢討，此事也讓我們聯想到立院浮濫發放記者證，「有多少個游智彬滲入、滲透？」她強調，康園是國會的餐廳，絕非一般餐廳。

「台北這麼多餐廳，為何偏偏選這裡？」吳思瑤認為有兩個目的，一來是利用立院的保護傘，以躲避警方偵查；其次則是對於公權力、公共秩序的公然挑釁，刻意選擇立院餐廳，但立院居然沒有預警、通報機制，管控失靈。「韓院長事前不知情？還是他知情卻覺得沒有關係？」再者，是否認為應主動防範這種情況？

吳思瑤說，昨天這個場域主客易位，行政院長是客人，怎麼會讓客人發現這有維安疑慮，這不只是對行政部門的官員有維安疑慮，對於所有立委也是，且甚至有國安疑慮。她批評，立院前端預警機制失靈，在卓院長主動下令後，立院才被動配合，這凸顯門戶洞開的立院紅統、黑道可以公然滲入，這個國會問題大了。

「張安樂竟然計劃在立院推舉竹聯幫幫主！」民進黨立委王定宇批評，韓國瑜擔任院長、藍白過半的立院，不僅變成毀憲亂政、敗壞國家財政、阻擋國安立法的亂源，現在更變成黑道紅統的遊樂場！

民進黨立委何欣純質疑，「竹聯幫可以在『立法院院區內』餐廳進行幫主投票？這是何其荒謬之事啊！韓國瑜院長、江啟臣副院長應該給社會一個交代！」這不只是對司法的挑釁，更是國安問題！前幾天先是新黨副秘書長游智彬闖入立院鬧場，如今又有幫派在立院餐廳聚會選幫主，立院怎麼會一再發生這種事？

「黑道幫派要來立法院康園舉辦幫主選舉大會？」民進黨立委李坤城怒轟，是誰當這些紅統親中黑道幫派的靠山？竟然敢來立院侵門踏戶！

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