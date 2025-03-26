羅廷瑋哀喊遭抹黑 全身是黑的、連呼吸都是錯誤

藍委羅廷瑋（中）首次出席「惡霸退散」宣講，哀喊遭抹黑「全身是黑的」、連呼吸都是錯誤。（記者黃旭磊攝）

2025/03/26 20:51

〔記者黃旭磊／台中報導〕「惡罷退散志工隊」今晚在國民黨南屯民眾服務社舉辦宣講會，國民黨立委羅廷瑋首次出席，經主持人事評論Youtuber歷史哥李易修，當眾播放一段市場攤商錄影，羅廷瑋看完影片說，罷團說市場攤子不願租，說我施壓，並對攤商說「相佇會到」（台語：走着瞧），抹黑我不可能說出的話，我全身是黑的。

惡霸退散平安大會今晚在南屯區舉辦，在場上百名民眾怒喊口號，李易修、惡罷退散志工隊長蔡壁如邀請立委羅廷瑋、吳宗憲宣講，由於罷免團體指稱羅庭瑋施壓黃昏市場攤位，羅廷瑋在場回稱，說他嗆聲攤商「相佇會到」（台語：走着瞧），抹黑我不可能說出的話，我全身是黑的，事實上自己根本不可能去施壓攤商。

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民進黨台中市議員江肇國於24日收到罷團陳情，稱羅廷瑋施壓黃昏市場攤位，程姓房東事後表示，事先不知租給罷免團體，不想涉及政治，所以退租，沒任何人施壓，而「惡霸退散，台灣平安」宣講當眾播放影片，還原羅廷瑋清白。

羅廷瑋說，自己跟廖偉翔當選幾個月就被說要罷免，選區原本是民進黨立委，他們覺得可以翻轉就定為要被罷免對象，這段時間真正受到委屈，曾跟廖偉翔討論過「到底做錯什麼，要被罷免」，可能連呼吸都是一種錯誤。

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