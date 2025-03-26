莊貽量卸任民眾黨高雄黨部主委 備戰2026議員選舉

民眾黨高雄市黨部主委莊貽量卸任，備戰2026議員選舉。（莊貽量提供）

2025/03/26 20:37

〔記者林哲遠／台北報導〕民眾黨高雄市黨部主委異動，現任主委莊貽量今天宣布正式卸任，深入地方經營、備戰2026高雄市議員選舉，新任主委則由律師劉家榮擔任。莊貽量說，任期屆滿，他卸下主委一職，如今任務完成，回歸到地區深耕的角色，過去從2019年迄今他就代表民眾黨經歷各大選戰，未來有意投入2026選戰。

莊貽量指出，這兩年來他與黨內同志攜手努力，不僅積極推動地方組織發展，也參與各項公共議題，為民眾黨在高雄打下更穩固的基礎，他特別感謝所有支持者的信任與陪伴，未來無論身處何職，他都將持續關心高雄發展為市民發聲。

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他說，高雄市黨部致力於連結在地資源、深化基層經營，積極參與各類公共議題，讓民眾黨的價值與政策能夠被更多市民理解與接受，他期盼新任主委能承接既有基礎，帶領團隊持續深化地方經營，進一步壯大民眾黨在高雄的影響力。

期許未來高雄市黨部能夠更進一步，團結在地支持者，為即將到來的選戰做好準備，莊貽量說，政黨的成長來自於所有支持者的努力，唯有不斷傾聽民意、回應社會需求，才能讓民眾黨在高雄發揮更大的影響力，實現改革與進步的承諾。

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