拉洪申翰背書沒刪育兒津貼預算！黃健豪被抓包搞錯部會還收割政績

國民黨立委黃健豪。（資料照）

2025/03/26 22:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委黃健豪今天（26日）到台中北屯區公所申請育兒津貼，挨轟「刪凍相關預算還敢去申請津貼」。黃健豪隨後搬出勞動部長洪申翰幫自己背書，稱自己根本沒刪凍相關預算，但前立委、現任民進黨台中市議員莊競程抓包黃健豪根本搞錯部會，育兒津貼明明是衛福部推動，跟勞動部一點關係都沒有，「可以專業一點嗎？」

北屯區公所今天在臉書發文分享黃健豪親自到區公所申請育兒津貼的照片，恭賀黃健豪生下龍鳳胎，但貼文一曝光就湧入大批網友留言酸黃健豪先前跟著藍白其他立委濫刪濫凍預算，竟然還有臉去申請補助。眼看批評留言漸多，北屯區公所也趕緊刪文試圖滅火。

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隨後黃健豪PO文，「勞動部長已在立院證實育嬰津貼相關預算皆未刪減或凍結，育兒津貼預算156億元。這個月初，家裡的龍鳳胎可可、樂樂平安誕生，我也正式成為三寶爸，親自到公所幫孩子們申請育兒津貼，感謝現場同仁的細心協助。身為三寶爸，從大女兒到剛出生的兩個寶貝，一路走來更能體會家長們的辛勞與育兒的不易。健豪會持續關心育兒政策，當大家的神隊友，都能更安心養小孩！」

對此莊競程表示，他過去當立委時努力爭取相關育兒補助，幫助年輕爸媽減輕育兒壓力，「感謝黃立委現在終於肯認同我的政績囉！還親自跑去公所讓區長陪同教你怎麼申請……你終於知道這些補助對年輕爸媽非常有幫助對吧？但拜託一下，當初我好不容易爭取到照顧年輕爸媽的補助，在立法院不要動念想要亂刪啦！」

此外，莊競程抓包黃健豪根本搞錯部會，「我就說過吧！他們常會搞不清楚哪個單位的權責是什麼，真的無言，可以專業一點嗎？『育兒津貼』是『衛福部』！跟勞動部有什麼關係？當然搞錯單位不是他大立委的第一次，去年8月多台中廍子國中綠建築證書協助申請事件，也是搞錯單位，還敢亂嗆……」。

他接著酸，他爭取到的育兒相關補助，選舉時卻被黃健豪拿去當成是自己當議員時的政績，「這是在騙人民耶！這種跳級割稻尾的行為更不好喔！『育兒津貼』是中央全額補助，你選舉時還是議員，市議員政績還打上育兒津貼增加至每月5000元，是怎麼回事？好好做事很難嗎？不要只想輕鬆割稻尾然後騙選票啦！」

黃健豪的臉書貼文曝光，也有網友在底下留言糾正，「育兒津貼補助單位明明是中央的衛福部，怎麼到你的版本變成勞動部？做功課很難？一個月領19萬不用做功課嗎？」、「報告大立委，你說的育兒津貼，跟勞動部的『育嬰留停薪資補助津貼』是兩回事，請查明後再播」。黃健豪則馬上將貼文中的「勞動部長」改成「部長」。

黃健豪談育兒津貼卻搞錯部會，將原本貼文中提到的勞動部長改成「部長」。（圖翻攝自黃健豪臉書）

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