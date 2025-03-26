台中罷免廖偉翔團隊志工市場遇襲 議員林祈烽陪同報案警究辦

市議員林祈烽今晚陪同兩名女志工到分局報案提告。（記者許國楨攝）

2025/03/26 20:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市第四選區「展翅廢翔」罷免團隊，今日上午市場設攤宣講時，突遭一名中年男子當街叫囂，甚至動手搶奪擴音器、推擠拉扯女性志工，市議員林祈烽晚間陪同到轄區分局報案提告，警方表示，獲報後立即啟動專案調查，已鎖定涉案男子將依法究辦。

「展翅廢翔」罷免團隊表示，今日上午在水湳市場的行動連署站，志工們透過擴音器向來往民眾說明連署程序與理念，呼籲參與連署罷免立委廖偉翔，過程和平理性，並無挑釁行為，卻遭一名情緒激動男子當街叫囂，還強行搶奪志工手上的擴音器，更進一步推擠、拉扯女性志工，這樣的暴力行徑已觸及法律底線，絕不姑息。

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林祈烽說，前2天中六罷免羅廷瑋團隊在新光市場承租的攤位，才遭施壓無法繼續使用，展翅廢翔團隊好不容易在水湳市場借到攤位開設行動連署站，卻遭到該名男子不理性攻擊，已嚴重影響公民團體集會自由，並強調台灣是民主社會，應尊重不同立場，不能因政治意見不同就以暴力手段打壓，強烈譴責此暴力行為。

而今日中午南屯區爆發砍人案，導致罷團臨時取消設攤場次，台中市治安實在堪憂，尤其志工們又多為女性居多，身為市議員捍衛市民的安全與權利責無旁貸，要求警方儘速查明加害者身分並依法偵辦，並加強各公民團體設攤集會之維安及秩序維持，以杜絕類似事件再度發生。

轄區第六分局表示，今天上午發生公民團體志工與立場不同男子發生口角爭執，經查，該團體原定於長安路二段設攤，但為了吸引更多民眾參與，臨時移至長安路與中清西二街口，由於市場人潮眾多，警方未即時調整維安，因此未能即時介入阻止衝突，經調閱監視器鎖定涉案吳姓男子，已通知到案將朝違反選罷法等方向偵辦。

六分局強調，將秉持依法行政、行政中立執法立場，依「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，確保人民參與活動之安全，呼籲民眾立場如有不同，應循正當管道表述，切勿有違法行為。

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