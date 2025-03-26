國台辦嗆賴將兩岸關係等同「敵對關係」 陸委會：符合境外敵對勢力定義

陸委會批評，中共始終不放棄武力犯台，並持續加大對台複合性施壓，才是造成兩岸關係緊張的根源。（資料照）

2025/03/26 20:34

〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德日前將中國定義為「境外敵對勢力」，中國國台辦今（26）日表示，這是將兩岸關係等同於「敵對關係」，這是猖狂挑釁大陸。陸委會駁斥，中共多年來對台進行文攻武嚇、統戰滲透，已嚴重危害我國家主權與安全，明確符合「反滲透法」對於「境外敵對勢力」的定義。

國台辦發言人陳斌華表示，賴清德大放異彩，將中國界定為「境外敵對勢力」，把兩岸關係等同於「敵對關係」，這是在大開歷史倒車、在猖狂挑釁大陸、在加劇台海緊張局勢，充分坐實其是兩岸和平破壞者、台海危機製造者。

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陳斌華指稱，賴清德違逆民意拋出的「17項策略」，徹底暴露出反和平、反交流、反民主、反人性的醜惡面目，所言所行就是要煽動「反中抗中」，阻撓兩岸交流合作，就是要在島內搞「恐怖政治、綠色獨裁」。

陳斌華更說，統一是歷史大勢，是正道。 台獨是歷史逆流，是絕路。對任何損害台灣同胞權益、破壞兩岸關係發展、危害台海和平穩定的行徑，我們絕不容忍、絕不姑息，必須堅決反制、嚴厲懲戒。

對此，陸委會表示，依照「反滲透法」定義，「境外敵對勢力」是指和我國交戰、武力對峙，或主張採取非和平手段危害我國主權的國家、政治實體或團體。中共多年來對台進行文攻武嚇、統戰滲透，已嚴重危害我國家主權與安全，明確符合「反滲透法」對於「境外敵對勢力」的定義。

陸委會批評，中共始終不放棄武力犯台，並持續加大對台複合性施壓，才是造成兩岸關係緊張的根源。政府將持續落實「和平四大支柱行動方案」及「國安統戰威脅17項因應策略」，強化全社會防衛韌性，捍衛國家主權及維護臺海和平穩定。再次呼籲北京當局停止對台文攻武嚇，務實改善兩岸關係。

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