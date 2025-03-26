點破75學者思考盲點 楊斯棓：言論自由並非國安免死金牌

中配劉振亞公開主張武統台灣遭限期出境。圖為她25日離境前，上午到赴內政部門口召開記者會，要求內政部撤銷驅離處分。（資料照）

2025/03/26 19:25

〔記者陳昀／台北報導〕中配劉振亞公開主張武統台灣遭限期出境，引發社會爭議，中研院院士陳培哲等75名學者今發聯合聲明指控賴政府涉思想審查、壓縮言論自由；不過，作家楊斯棓點出其思考盲點，強調言論自由並非國安免死金牌，如發生在美國，勢必迅速被列為國安威脅，甚至啟動刑事調查，而學者們似乎對中國軍事威嚇視若無睹，對中配展現超乎比例的關心與義憤。

楊斯棓認為，有必要從國際視角，尤其是美國的實務標準，進行一次冷靜且務實的對照。若劉振亞所處的是美國，其後果恐怕遠不止「限期出境」，而是迅速被列為國安威脅，遭遣返、禁止入境，甚至遭受刑事調查。

請繼續往下閱讀...

​

楊指出，根據美國《移民與國籍法》（INA）明文規定，外國人若煽動對美國的敵對行為、主張以武力推翻美國政府，或支持敵對國家對美國發動武裝行動，即便尚未付諸實行，也足以構成驅逐理由。美國聯邦調查局（FBI）與國土安全部（DHS）對此類案件從不寬容。

​

楊斯棓表示，若一名來自敵對政權的外國人，在美國公開主張：「我的祖國應以武力統一美國」，這句話無需搭配炸彈、槍枝或行動計畫，只要公開說出來，就可能立即觸發國安系統的警報，遣返、列入黑名單、終身禁入，正是美國對敵意外來者的常規應對。

​

楊斯棓認為，相比之下，台灣政府對劉振亞的處置，並未進行刑事偵辦，也未即刻驅離，而是依據《入出國及移民法》，認定其言論有危害國安之虞，依法撤銷其居留，限期出境；這樣的處理，在國際民主法治標準中，已屬寬容。

​

楊斯棓強調，台灣的國際處境特殊，面對的並非抽象的「敵意言論」，而是現實中天天在周邊海空域進行軍演、對台發動認知作戰與軍事恫嚇的政權。這75名學者對於中國軍事壓力與威嚇，似乎視若無睹，如看日出日落；反倒對一名公開主張武統台灣的中配表現出超乎比例的關心與義憤。

​

楊斯棓表示，言論自由當然是民主社會不可或缺的價值，但當言論已經直接挑戰國家存續、主張以外國武力併吞本國，這就不再是「多元意見」，而是破壞民主制度的敵意行為。

楊斯棓說，對於主權未被普遍承認、外交空間受限的台灣來說，我們沒有本錢對這類言論掉以輕心。我們應該清楚：在自由社會中，不是每一句脫口而出的話都可以如此不負責任。

​

楊斯棓強調，他不同意陳培哲等人的聲明內容，但他不會、也不能說出任何一句威脅陳培哲等人安危的話語——這，才是真正的言論自由精神。台灣若要繼續守護民主制度，就不能對假借自由之名的敵意言論毫無底線地吞下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法