申請育兒津貼挨轟！黃健豪稱沒刪相關預算 罷團丟提案單狠打臉

黃健豪跑到北屯區公所申請育兒津貼。（圖翻攝自黃健豪臉書）

2025/03/26 20:38

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黃健豪3胎可領1.3萬駁凍刪育兒津貼 北屯區長曝刪文原因

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劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台中市第五選區（北屯區、北區）藍委黃健豪今天（26日）到北屯區公所申請育兒津貼，遭網友砲轟「刪凍相關預算還敢去申請津貼」。面對輿論，黃健豪PO文表示，他根本沒有刪減或凍結育兒補助預算，還搬出勞動部長洪申翰幫自己背書，結果罷免團體丟出當初黃健豪想要刪凍勞動部相關預算3000萬元的提案單，狠狠打臉黃健豪。

北屯區公所今天在臉書發文分享黃健豪親自到區公所申請育兒津貼的照片，恭賀黃健豪生下龍鳳胎，但貼文一曝光就湧入大批網友留言酸「立法院亂凍刪預算，結果補助還是請好請滿」、「是不是要到育兒津貼下不來的時候，才知道自己在立法院做了什麼啊？好可笑！」、「國民黨刪了育兒津貼又去申請？他知不知道自己幹了什麼？」，沒多久後北屯區公所就刪除該貼文，但還是被鄉民截圖下來嘲諷。

對此，黃健豪今下午在臉書發文強調，「勞動部長已在立院證實育嬰津貼相關預算皆未刪減或凍結，新生爸媽都能領到育兒津貼預算156億元。這個月初，家裡的龍鳳胎可可、樂樂平安誕生，我也正式成為三寶爸，親自到公所幫孩子們申請育兒津貼，感謝現場同仁的細心協助。身為三寶爸，從大女兒到剛出生的兩個寶貝，一路走來更能體會家長們的辛勞與育兒的不易。健豪會持續關心育兒政策，當大家的神隊友，都能更安心養小孩！」

不過罷免黃健豪的民團「斷健行動」隨即在Threads，丟出黃健豪當初審議預算時的一份提案單，直指他因勞動部「彈性育嬰留職停薪」試辦計畫成效不佳，提議將勞動部「促進職場平權，落實就業平等」預算8683萬4千元凍結50%並刪除3000萬，狠酸「（黃健豪有）曾經砍預算的念頭，（只是）最後收手抽回所以不算，大家要記得喔！」

有網友湧入黃健豪的臉書貼文下方分享該提案單，砲轟「說沒刪預算，那這是什麼？你瞎掰嗎？」、「以後，沒有XX未遂這種罪名了，因為沒成功，對吧？起心動念不算、簽名送件不算」、「刪預算未遂再說沒刪，臉皮有夠厚」、「領補助是不是就是陳玉珍說的乞丐？你要不要也丟掉要飯的碗」。黃健豪則回覆稱：「你貼的這個是討論階段的東西，根本沒進入表決」

罷團「斷健行動」丟出黃健豪當初審議預算時的提案單打臉黃健豪。（圖翻攝自「斷健行動 - 罷免黃健豪」Threads）

黃健豪強調他沒有刪凍育兒津貼相關預算。（資料照）

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