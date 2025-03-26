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    葉元之聲援亞亞還稱「立委也沒言論自由」陳柏惟怒：想給他三巴掌！

    葉元之聲援亞亞，還稱「立委也沒言論自由」。（資料照）

    葉元之聲援亞亞，還稱「立委也沒言論自由」。（資料照）

    2025/03/26 21:28

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」劉振亞鼓吹武統被廢止居留許可，限期離境，昨（25日）晚壓線離開台灣。整起事件延燒2個多星期，不只國民黨立委王鴻薇、翁曉玲等人聲援，連被認為罷免機率最高的板橋立委葉元之也跳出來幫亞亞說話，甚至還稱「立委也沒有言論自由」。對此，前立委陳柏惟氣憤指出，如果葉元之在他面前說這些話，「會被我呼三巴掌！」

    面對罷免危機，日前爆出對助理生重病乃至過世都不聞不問、對基層員警耍官威等爭議的葉元之，昨天在政論節目《新聞大白話》聲援亞亞，批評民進黨散播仇恨、汙名化中配，現在搞得好像所有在台中配都有問題，綠營身為執政黨，成天在內部找敵人。

    葉元之還說，在台灣只要有人言論不是民進黨喜歡的，就會被扣帽子，例如在野黨立委監督政府、刪凍預算，就被說成是掏空台灣、中共同路人，「現在台灣幾乎沒有言論自由，不要說陸配沒有言論自由，連立委也沒有。民進黨不喜歡就罷免你，讓你連立委都做不成，台灣還算民主國家嗎？」

    對此，陳柏惟今天在政論節目《前進新台灣》怒批，葉元之如果在他面前說這些話，會被他當場呼三巴掌。他直言，亞亞自己鼓吹武統就算了，還教自己的小孩在鏡頭露臉，講什麼四川艦立功、哪吒很棒、早晚收了台灣的影片，這真的不是一個好的教育示範，葉元之如果覺得這種整天鼓吹武力統一台灣、教壞小孩的中配不是敵人，「那請問你當初罷免我的時候還拍影片，意思是我是敵人囉？支持台灣主權獨立的才是你的敵人？你要把我設定成敵人要講出來啊，我們也不用（私底下）在那邊你好我好啊！」

    陳柏惟說，亞亞的武統發言不在言論自由的範疇，言論自由不能恐嚇、威脅他人，更何況亞亞是威脅到我們國家、恐嚇我們國家的言論，葉元之竟然拿這件事說什麼「立委也沒有言論自由」，「我對於葉元之有立法委員這4個字的頭銜感到驚恐萬分！為了台灣未來的主流價值觀，不可以被葉元之這樣子的說謊雙面人破壞，我們一定要全力以赴把他拉下來！」

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