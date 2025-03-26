柯志恩稱卓榮泰不凍結補助就不會少 賴瑞隆打臉：高雄實質減少229億

賴瑞隆批評柯志恩主導這一部讓高雄減少229億補助的財政惡法，加劇「南北資源分配不均」。（資料照）

2025/03/26 19:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕《財政收支劃分法》修正三讀後，國民黨立委柯志恩稱「卓榮泰不凍結，高雄補助就不會少」；民進黨立委賴瑞隆今天（26日）提證據打臉說，高雄將實質損失229億。

賴瑞隆指出，《財政收支劃分法》修法三讀後，將使高雄市實質損失229億補助款，柯志恩日前臉書發文為自己主導的修法護航，宣稱「只要卓榮泰不凍結，高雄的補助就不會少」。

請繼續往下閱讀...

經查，柯志恩當時表示，依法190億一般性補助款不得減少，故意把計劃型補助跟一般性補助混為一談，不是笨就是壞，卓榮泰要凍結50%，是針對計劃補助型497億，凍結後約剩249億，249億比修法後試算高雄可拿到的245億統籌分配稅款還多，「所以卓榮泰不要凍結，高雄的補助就不會減少！」

對此，賴瑞隆今天提出主計總處及高雄主計處資料，證實高雄將實質減少229億補助款，打臉柯志恩。他說，柯主導的財劃法「強行通過在前，封殺覆議在後，傷害高雄卻不認錯硬拗繼續騙」，傷害高雄未來發展，更一路欺騙高雄市民，柯與國民黨應公開向高雄市民道歉。

賴瑞隆與主計總處、財政部、高雄市政府主計處、財政局等單位，以「114年度預算案編列數」資料，中央政府編列給地方的「一般性補助款」為2501億元，「計畫型補助款」則為2911億元，合計共5412億元，而此次修法從中央拿走3753億，行政院若被迫以地方補助款填補修法後的財政漏洞，未來中央將減少69%的地方補助。以高雄市114年度的補助款687億元來看，未來高雄將只剩213億，減少474億，即使因修法增加245億，但最後高雄將實質減少229億。

賴瑞隆強調，柯志恩不斷拿出來說嘴的「一般型補助款」，即便不變，而僅有「計畫型補助款」減少，事實上也會減少98億。但主計總處5412億被拿走3753億，被拿走69%補助財源，未來地方一般性、計畫性補助款怎麼可能不受影響？「依照財源計算，高雄將實質減少229億，柯志恩主導的財劃法重創高雄財政補助，柯志恩確實一路欺騙高雄市民！」

賴瑞隆批評，柯志恩主導這一部讓高雄減少229億補助的財政惡法，加劇「南北資源分配不均」，重台北輕高雄，高雄市是財劃法修法最大輸家之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法