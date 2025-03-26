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    黃健豪3胎可領1.8萬駁凍刪育兒津貼 北屯區長曝刪文原因

    黃健豪為龍鳳胎到北屯區公所申請托育津貼。（擷取自臉書）

    黃健豪為龍鳳胎到北屯區公所申請托育津貼。（擷取自臉書）

    2025/03/26 19:49

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕藍白兩黨聯手凍刪今年度中央政府總預算2000多億，引起民怨、大罷免，中五選區「斷健行動」指北屯區公所臉書紀錄藍委黃健豪為龍鳳胎申請托育津貼，貼文恭賀，網友湧入評批後刪文，黃健豪回應，他沒有凍刪育兒津貼，勞動部長也在立院證實育嬰津貼等相關預算未刪減或凍結，他只是單純去申請，他會持續關心育兒政策。

    不過，行政院中辦執行長、前立委莊競程指正，育兒津貼主管部門是衛福部，批黃健豪「可以專業一點嗎！」黃健豪回應，有關少子化相關政策，涉及衛福部、勞動部，證實育兒津貼、育嬰留職停經費都未凍刪。

    台中市政府指出，育兒津貼第一胎每月5000元，第二胎6000元，第三胎以上7000元，中央負擔85％經費，市府負擔15％，去年共發放18億6355萬2000元，今年正常發放。

    黃健豪育有3歲的大女兒，在這個月初成為三寶爸，3胎共可領到1萬8000元的育兒津貼，他強調，育兒津貼必須申請才有補助，因此他前往申請，而該預算156億元，未被凍刪，針對刪除「彈性育嬰留職停薪」經費，他解釋，該計畫開放以「日」作為育嬰假的最小單位，因成效不佳，藍綠立委都有提案刪除，在委員會時勞動部承諾改進計畫後都撤回、未凍刪。

    北屯區區長陳宗祈說，黃健豪到公所申請育兒津貼，他前往招呼，同仁拍照流程放臉書宣傳政府育兒政策，不料貼文遭網友湧入批評，避免爭議，因此刪文。

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