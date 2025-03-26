韓國瑜蹺班？綠委院長室等無人 林楚茵轟：能撈就撈、能混就混

綠委上午前往立法院長辦公室討公道，裡頭卻空無一人。（擷取自林楚茵臉書）

2025/03/26 20:30

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨不滿立法院長韓國瑜昨（25日）宣布國民黨「反廢死、反戒嚴」兩公投案逕付二讀，今（26日）上午前往院長辦公室想討公道，未料院長室空無一人。民進黨立委林楚茵直言，韓國瑜依舊「能撈就撈、能混就混」，「不只說謊還公然翹班。」

林楚茵在臉書粉專表示，昨天立法院開會通知載明，開會時間到晚上6點，且韓國瑜「點頭」同意，行政院長卓榮泰與部會首長離開，結果韓國瑜在藍委「違法會議」中，睜眼說瞎話稱「行政官員逕自離開」，「立法院長公然說謊已失去主持正當性，下台剛好！」

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林楚茵不滿，昨天韓國瑜配合國民黨立委召開「違法會議」，通過「無效公投案」，因此民進黨今天想找韓國瑜抗議，「果然『能混就混』的韓國瑜被抓包不在立法院，連秘書長周萬來也一起搞失蹤！」

林楚茵強調，「更離譜的是，號稱立法院活字典的周萬來變成『周亂來』，一再違反自己書中陳述的立法院議事規則，成為藍白惡搞國會的幫凶！」最後，林楚茵重申，藍白聯手無法無天，而遏止國會亂象的唯一解方，就是大罷免罷起來，「讓國民黨不再是立法院多數黨，韓國瑜就能下台！」

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