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    黃健豪凍刪預算卻跑去申請育兒津貼！北屯區公所被砲轟到刪文

    凍刪育兒津貼預算的黃健豪，竟跑去申請育兒津貼，北屯區公所還發文恭賀黃健豪喜獲龍鳳胎，被網友酸爆。（圖翻攝自「斷健行動 - 罷免黃健豪」臉書）

    凍刪育兒津貼預算的黃健豪，竟跑去申請育兒津貼，北屯區公所還發文恭賀黃健豪喜獲龍鳳胎，被網友酸爆。（圖翻攝自「斷健行動 - 罷免黃健豪」臉書）

    2025/03/26 19:30

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    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在野陣營凍刪總預算引爆民怨，已有35名泛藍立委罷免案一階提議通過，罷團紛紛展開二階連署，藍委卻仍持續爆出爭議為大罷免添柴火。今天（26日）罷免台中藍委黃健豪的民團「斷健行動」指出，先前凍刪育兒津貼預算的黃健豪，竟跑去申請育兒津貼，北屯區公所還發文恭賀，結果湧入大批網友砲轟急刪文！

    「斷健行動」在粉專分享，北屯區公所今天在臉書恭賀黃健豪生下龍鳳胎的貼文截圖，還附上他親自到區公所申請育兒津貼的照片，北屯區公所貼文底下隨即湧入大批網友留言酸，「凍結育兒津貼又申請育兒津貼？」、「在立法院亂凍刪預算，結果補助還是請好請滿」、「是不是要到育兒津貼下不來的時候，才知道自己在立法院做了什麼啊？好可笑！」、「國民黨刪了育兒津貼又去申請？他知不知道自己幹了什麼？」

    面對輿論批評，該貼文發出沒多久就刪文，但還是被網友們備份下來嘲諷。臉書粉專「Mr.柯學先生」也轉發此事，忍不住吐槽「國民黨到底能多蠢啦！為自己添柴火欸」，鄉民則笑稱「根本看都沒有看就在那邊刪」、「自己的補助自己刪」、「請國民黨繼續」、「我有時真的懷疑這些人其實也想被罷免掉」、「不止刪到人民有感，連刪的人都很有感」。

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