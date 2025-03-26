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    訪美後施政滿意度達82％ 陳其邁：戰戰兢兢加速高雄轉型

    高雄市議會定期大會今天開幕，陳其邁（右二）於會前拜會議長康裕成（右）。（記者葛祐豪攝）

    高雄市議會定期大會今天開幕，陳其邁（右二）於會前拜會議長康裕成（右）。（記者葛祐豪攝）

    2025/03/26 20:16

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕根據中華亞太菁英交流協會今天（26日）發布的最新民調，剛結束訪美行程的高雄市長陳其邁，施政滿意度達82%；對此，陳其邁上午受訪強調，市府要努力的地方還很多，如何強化高雄的技術產業轉型，至關重要，市府會戰戰兢兢加速高雄轉型。

    從演唱會經濟到吉伊卡哇燈會，陳其邁近日又出訪美國，受邀參加輝達的GTC大會、拜會美超微、思科等企業，透過拜會交流AI技術發展，推動高雄發展智慧城市。

    中華亞太菁英交流協會針對陳其邁在高雄的施政進行民調，結果顯示有82.5%的高雄市民，滿意陳其邁就任以來的整體施政表；對高雄引進AI產業等政策，也獲得超過8成以上市民支持。

    此外，台積電在高雄首座廠將於今年營運，3月31日將在高雄舉辦2奈米廠擴廠典禮，針對高雄發展經濟的表現，滿意的民眾有72.1%；至於對於高雄增加就業的表現，也有61.1%民眾表示滿意。

    中華亞太菁英交流協會秘書長王智盛教授指出，「市長出訪」應該是展現一個城市領導者對於城市發展、產業推動的願景。相較於台中市盧秀燕於2月出訪日本行程，主要是參訪大巨蛋，新北市侯友宜預計於4月出訪日本行程，主要也是參訪大巨蛋，而陳其邁出訪則著重於AI產業、智慧城市，對於城市發展的思考高度和推動方向，幾位市長近期的出訪各有著重，市民的感受也最為直接深刻，當然也直接反映在市長的施政滿意度上。

    王智盛認為，高雄的城市轉型已開花結果，也讓高雄市民對於引進AI產業、發展智慧城市、推廣觀光行銷都高度支持或肯定。

    對此民調，陳其邁今天在議會受訪時表示，感謝市民支持，這趟美國之行，參訪美國矽谷幾個大廠，參加GTC大會，了解全球在AI產業的趨勢，市府要努力的地方還很多，如何強化高雄的技術產業轉型，至關重要，剩下不到2年時間，市府會戰戰兢兢加速高雄轉型。

    本次民調訪問是於3月22日至3月24日，由中華亞太菁英交流協會委託山水民意研究公司進行，成功訪問1069位高雄市年滿18歲以上民眾，在95%信心水準下，抽樣誤差正負3%。

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