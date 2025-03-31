「威卜」是菸草公關公司！ 范雲：一口氣申請13張記者證意圖滲透立法院？

民進黨立委范雲。（資料照）

2025/03/31 15:00

首次上稿 03/25 16:12

更新時間 03/31 15:00（新增台灣威卜回應）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市政府市政顧問、新黨副秘書長游智彬21日亂入立法院議場記者席開直播，除了干擾議事，還辱罵民進黨女性立委，遭註銷採訪證件。對此民進黨立委范雲表示，菸草公關公司偽裝成媒體，申請13張記者證，意圖滲透立法院？

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范雲在臉書PO出台灣威卜菸草減害網路媒體公司登記資料，可以看到代表人姓名為「王郁揚」，所營事業資料為「電子資訊供應服務業、資訊處理服務業、一般廣告服務業、其他顧問服務業、市場研究及民意調查業、遊說業、未分類其他服務業、國際貿易業、電器批發業、電子材料批發業、電器零售業、電子材料零售業、無店面零售業、其他零售業、除許可業務外，得經營法令非禁止或限制業務」

范雲在貼文中表示，菸草公關公司偽裝成媒體，申請13張記者證，意圖滲透立法院？新黨副祕書長游智彬上周跑來議場開直播羞辱民進黨立委，擾亂議事秩序。韓國瑜院長今天發公文說明其為「媒體」，根據立法院秘書處的公文，游智彬是掛名「台灣威卜菸草減害網路媒體」的政治記者。

范雲指出，她今早在議場隨手Google一搜，發現「威卜」根本就是一間公關公司，創辦人還是現任民眾黨研究員！目前經營的所謂「網路媒體」，正在做菸草業（電子菸等）遊説！包含游智彬在內，「威卜」一口氣申請了13位媒體採訪證！范雲想問的是，一間登記遊説等業務的公關公司，申請13張記者證混進來立法院，我們立法院長居然認為沒問題？

范雲續指，這13位領記者證的是否實質在做遊説，她不知道；現在發生的是，立法院已無法確實維護秩序，濫發媒體採訪證，任由假記者直播羞辱本院委員，干預委員助理工作，國會尊嚴與自主性何在？合理推測，一家公關公司辦13張記者證，媒體身份存疑的外部人士進入國會，絕不是單一個案，我們的訴求很簡單，立法院應徹查、還原真相，不要再有下個「游智彬」！

針對游智彬3月21日在立法院二樓記者席鬧場的行為，立法院表示，3月21日上午台灣威卜菸草減害網路媒體記者游智彬先生於議場二樓記者席直播謾罵本院委員，其行為違反立法院採訪規則第9條規定，秘書處已自3月24日起禁止其本會期進入本院採訪；另依立法院採訪證件發放要點第7點規定，註銷游智彬先生之採訪證件。

台灣威卜回應立委范雲指控

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