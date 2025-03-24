中國自種鳳梨釋迦面積台灣3倍 縣議員示警快則兩年衝擊台東產地

台東是台灣鳳梨釋迦主要產地，以中國為主要外銷市場。（記者黃明堂攝）

2025/03/24 10:43

〔記者黃明堂／台東報導〕台東鳳梨釋迦面積占台灣逾9成，同時以中國為主要銷售市場。台東縣議員黃治維指出，中國複製台東種植技術，在海南、雲南、廣西，甚至廣州都種鳳梨釋迦了，面積已是台灣3倍，且品質追上，且每年面積倍數成長。他示警快則兩年，就排擠到台灣釋迦，農民勿一窩蜂種植，縣府也要有危機意識。

台東鳳梨釋迦10多年前開始以中國為外銷市場，產地收購價格最高曾1斤逾百元，吸引農民搶種，目前面積超過2千公頃，是台東的主要經濟作物，被農民視為「綠金」；但民國109年9月間面臨中國以蟲害為由禁運，前年恢復，去年又被增課20%關稅，銷中處境一波三折，如今再有中國當地自種鳳梨釋迦打擊，前景更憂。

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黃治維指出，台東農民一直有個錯覺，以為只有台灣有鳳梨釋迦，或消費者只要台灣的鳳梨釋迦，事實上，中國學習台東的鳳梨釋迦多年，最早在海南島，後來擴及雲南、廣西，甚至廣州都開始種植了，面積是台灣的兩倍多，未來10年的面積也會以倍數成長，品質也已慢慢追上台灣。

黃治維舉例說，麝香葡萄原本是日本改良出的超高價農產品，但先後被中國及韓國複製技術，現在在日本的攤販也賣起麝香葡萄了，價格幾乎崩盤。所以，縣府應及早有危機對策，請農民勿一窩蜂種鳳梨釋迦。他預估快則2年，慢則5到10年，台東鳳梨釋迦又將面臨何去何從困境。

縣府農業處長許家豪說，縣府早已注意到中國自種鳳梨鳳迦的可能影響，所以目前加強往東南亞推廣，以分散外銷市場。另外，台東的鳳梨釋迦仍具氣候水土優勢，所以品質就是最好，所以目前銷中已加強建立高端市場。就好像台灣雖然已經可以種出櫻桃，但要送禮，仍然會送進口的加州櫻桃。

台東縣議員黃治維在縣議會質詢時放映中國自產鳳梨釋迦的畫面。（記者黃明堂翻攝）

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